Berlin-Neukölln: Radfahrer bei Unfall in Britz lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 7. August.

Britz: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein betrunkener Transporter-Fahrer hat am Freitag in Britz (Neukölln) einen Radfahrer erfasst. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen. Laut Polizeibericht fuhr der 54 Jahre alte Transporter-Fahrer trotz roter Ampel in die Kreuzung Britzer Damm / Fullhamer Allee / Tempelhofer Weg. Dort stieß er mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen, der auf dem Britzer Damm in Richtung Gradestraße unterwegs war und die Kreuzung bei Grün überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Alkoholtest bei dem Transporter-Fahrer ergab einen Wert von ungefähr 1,1 Promille. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er nach einer Blutentnahme wieder entlassen wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verkehrsunfalls mit schwerverletzter Person verantworten.

A113: Autofahrer kracht gegen eine Ampel

Der Pkw und die Ampel wurden stark beschädigt.

Foto: Pudwell

Der Fahrer eines Renault Clio hat auf der Autobahnabfahrt Stubenrauchstraße (A113) in der vergangenen Nacht die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren. Beim Versuch rechts abzubiegen, krachte der Pkw gegen eine Fußgängerampel der Massante-Brücke. Die Ampel wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr schob den Kleinwagen aus dem Kreuzungsbereich. Polizisten versuchten, Spuren am Fahrzeug zu sichern, sodass später ein Fahrer identifiziert werden kann.

Reinickendorf: Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall hat sich am Freitag ein Auto in Reinickendorf überschlagen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war ein 51 Jahre alter Transporter-Fahrer gegen 14.30 Uhr auf der Residenzstraße in Richtung Osloer Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Reginhardstraße soll er dabei auf einem vor ihm fahrenden und in diesem Moment bremsenden Opel aufgefahren sein. Durch den Aufprall überschlug sich der Opel und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Der 42 Jahre alte Opel-Fahrer und dessen 41 Jahre alte Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des Renault nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Residenzstraße war knapp eine Stunde gesperrt.

Gesundbrunnen: Mann soll Sohn in der U-Bahn misshandelt haben

Ein Mann hat am Freitag in Gesundbrunnen (Mitte) Polizisten angegriffen. Zuvor verständigten Zeugen gegen 14 Uhr die Polizei wegen einer mutmaßlichen Misshandlung eines Kindes zum U-Bahnhof Gesundbrunnen. Ein Mann soll in einem Zug der U-Bahnlinie 8 seinen auf dem Schoß sitzenden Sohn mit beiden Händen gewürgt und mit dem Tode bedroht haben. Die Zeugen zogen daraufhin die Notbremse des Zuges. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wies der Sohn leichte Verletzungen am Hals auf und wurde von der Mutter abgeholt.

Die Beamten sprachen den 31 Jahre alten Vater im U-Bahnhof an und belehrten ihn rechtlich. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung habe der Mann den Polizisten nach hinten gestoßen und diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zusammen mit seiner Kollegin brachte der Beamte den 31-Jährigen zu Boden. Dort trat und schlug er mehrfach auf den Polizisten ein, sodass dieser Reizgas gegen ihn einsetzte. Der Mann beleidigte beide und spuckte dem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte erlitt Verletzungen am Kopf, an den Armen und Beinen. Unterstützungskräfte brachten den 31-Jährigen, der während der Festnahme verletzt wurde, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 2,6 Promille.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung verantworten.

Prenzlauer Berg: Auto fährt mehrere Fußgänger an

Ein Pkw ist an der Wisbyerstr in Berlin Prenzlauer Berg in mehrere Fußgänger gefahren.

Foto: Thomas Peise

Ein 27 Jahre alte Autofahrer ist in Prenzlauer Berg (Pankow) von der Straße abgekommen und hat mit seinem Wagen auf dem Gehweg drei Fußgänger erfasst. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Pankow: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein Autofahrer prallte in Weißensee gegen einen Baum.

Foto: Peise

Auf der Berliner Allee in Weißensee (Pankow) ist ein Autofahrer am frühen Morgen mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Treptow: Ford-Fahrer fährt in geparkten VW

Ein Ford-Fahrer krachte in ein geparktes Auto.

Foto: Pudwell

Ein Ford-Fahrer hat in der vergangenen Nacht in Treptow einen Unfall verursacht. Der Fahrer kam auf der Rudower Chaussee in Adlershof, zwischen James-Franck-Straße und der Hermann-Dorner-Allee, nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen geparkten VW Caddy. Es war das einzige Auto, das dort parkte. Ersten Informationen zufolge konnte der Fahrer vor Ort festgenommen werden. Er wurde zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle verbracht.

Mauerpark: Polizei räumt erneut die Grünanlage

Die Polizei räumte in der Nacht zu Sonnabend den Mauerpark.

Foto: Peise

Die Polizei ist am Abend in den Berliner Grünanlagen im Einsatz, um Ansteckungen unter jungen Menschen zu verhindern. In den Parks finden immer wieder illegale Partys statt. Auch in der Nacht zu Sonnabend war der Mauerpark wieder gut besucht. Informationen von vor Ort zufolge räumten die Beamten die Grünanlage. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Polizisten hätten vor Ort von einzelnen Flaschenwürfen erzählt - diese seien von weitem erfolgt, ohne dass jemand getroffen worden sei. Es habe keine direkten körperlichen Auseinandersetzungen und keine Festnahmen gegeben. Bereits in der Nacht zu Freitag musste die Polizei den Mauerpark räumen.

Auch im James-Simon-Park in Mitte zeigte die Polizei Präsenz. Dort setzten die Beamten am Freitagabend die Sperrung der Grünanlage durch.

Treptow-Köpenick: Geangelte Tellermine entpuppt sich als Herdplatte

Angler holten einen metallischen Gegenstand aus dem Teltowkanal. Dieser entpuppte sich als Herdplatte.

Foto: Pudwell

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitag an der Brücke "Alte Altglienicker Brücke" in Treptow-Köpenick gekommen. Gegen 18 Uhr bargen Angler aus dem Teltowkanal einen metallischen Gegenstand. Nach eigenen Aussagen sollte es sich um eine Tellermine handeln. Die Polizei sperrte daraufhin die Köpenicker Straße zwischen Ernst-Ruska-Ufer und Korkedamm für den Verkehr. Die Buslinien 163 und 260 waren ebenfalls von der Sperrung betroffen. Anwohner mussten weite Umwege in Kauf nehmen, hieß es von vor Ort. Gegen 20.30 Uhr stellten Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes fest: Es handelt sich lediglich um eine alte Herdplatte. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Kreuzberg: Duo stiehlt Jugendlichem Handy aus Hosentasche

Im Görlitzer Park in Kreuzberg ist einem Jugendlichen am Freitag das Handy gestohlen worden. Der 14-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit zwei Freunden dort unterwegs, als zwei Unbekannte die Jugendlichen ansprachen. Einer der Unbekannten habe den 14-Jährigen umarmt. Nachdem das Duo weg war, bemerkte der Jugendliche, dass ihm das Handy aus der Hosentasche entwendet wurde. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten Polizisten die Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Die beiden 19- und 23-Jährigen wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Fachkommissariat für Taschendiebstahl des Landeskriminalamtes überstellt. Das Handy hatte der Ältere, der zuvor sein Opfer umarmt hatte, nicht mehr bei sich.

