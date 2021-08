Massante-Brücke: Autofahrer kracht gegen eine Ampel

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 7. August.

A113: Autofahrer kracht gegen eine Ampel

Der Fahrer eines Renault Clio hat auf der Autobahnabfahrt Stubenrauchstraße (A113) in der vergangenen Nacht die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren. Beim Versuch rechts abzubiegen, krachte der Pkw gegen eine Fußgängerampel der Massante-Brücke. Die Ampel wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr schob den Kleinwagen aus dem Kreuzungsbereich. Polizisten versuchten, Spuren am Fahrzeug zu sichern, sodass später ein Fahrer identifiziert werden kann.

Treptow-Köpenick: Geangelte Tellermine entpuppt sich als Herdplatte

Angler holten einen metallischen Gegenstand aus dem Teltowkanal. Dieser entpuppte sich als Herdplatte.

Foto: Pudwell

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitag an der Brücke "Alte Altglienicker Brücke" in Treptow-Köpenick gekommen. Gegen 18 Uhr bargen Angler aus dem Teltowkanal einen metallischen Gegenstand. Nach eigenen Aussagen sollte es sich um eine Tellermine handeln. Die Polizei sperrte daraufhin die Köpenicker Straße zwischen Ernst-Ruska-Ufer und Korkedamm für den Verkehr. Die Buslinien 163 und 260 waren ebenfalls von der Sperrung betroffen. Anwohner mussten weite Umwege in Kauf nehmen, hieß es von vor Ort. Gegen 20.30 Uhr stellten Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes fest: Es handelt sich lediglich um eine alte Herdplatte. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail