13 Unfälle: Transporter-Fahrer rammt absichtlich Autos

Ein Mann hat in Berlin und Brandenburg mit Absicht zahlreiche Unfälle verursacht. Die Polizei konnte ihn erst an der A9 stoppen.

Berlin. Der Fahrer eines Transporters hat am Donnerstagabend aus bislang noch nicht bekannten Gründen 13 Verkehrsunfälle verursacht. Der 32-Jährige fiel gegen 17.50 Uhr mit seinem Peugeot-Transporter einem Autofahrer auf der Stadtautobahn A100 auf, als er in Höhe der Anschlussstellen Detmolder Straße und Konstanzer Straße nacheinander drei Autos rammte und einfach weiterfuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei und folgte dem Transporter.

Dessen Fahrer hatte bereits zuvor am Kurfürstendamm Ecke Nestorstraße, an der Lewishamstraße, Sybelstraße, Georg-Wilhelm-Straße, Heilbronner Straße, Brandenburgische Ecke Duisburger Straße und an der Auguste-Viktoria-Straße mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Auch dort fuhr er in fahrende Autos und versuchte, diese abzudrängen. Während der Fahrt soll der Peugeot-Fahrer eine Vielzahl von roten Ampeln überfahren haben.

An der Clayallee in Höhe der Pücklerstraße soll der 32-Jährige auf seiner Fahrt gegen 18.10 Uhr einen Smart von hinten gerammt haben und flüchtete erneut. Die 53 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens wurde leicht verletzt.

Autobahn A9: Polizei nimmt Unfall-Fahrer an Rastplatz fest

Gegen 18.15 Uhr fuhr der Flüchtende an der Potsdamer Chaussee bei der Auffahrt zur A 115 an der Anschlussstelle Wannsee einen weiteren Wagen an und fuhr in Richtung Brandenburg. Einsatzkräfte der Polizei, die dem Transporter-Fahrer folgen konnten, nahmen den 32-Jährigen an der Autobahn A9 am Rastplatz Fläming-West fest.

Aufgrund seiner Äußerungen während der Festnahme kann eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes (LKA) übergeben. Der Transporter des Mannes, der keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

