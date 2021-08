Berlin Neukölln: Schüsse während Hochzeitskorso verletzen Mann

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 6. August.

Neukölln: Schüsse während Hochzeitskorso verletzen Mann

Während eines unangemeldeten Hochzeitskorsos an der Sonnenallee in Neukölln ist am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache ein Mann verletzt worden. Ein Autofahrer hatte mit mehreren Insassen in seinem Fahrzeug eine Tankstelle an der Wildenbruchstraße angesteuert. Dort sollen Schüsse gefallen sein, die eine Person an den Beinen verletzt haben sollen. Die Polizei war innerhalb kürzester zeit vor Ort und sicherte Spuren. Der Bereich an der Tankstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Die Schüsse sollen nach Zeugenaussagen aus einem schwarzen Porsche mit einem Maschinengewehr abgegeben worden sein. Der Wagen konnte von Einsatzkräften noch in der Nähe des Tatortes gestoppt werden. Eine Durchsuchung blieb jedoch erfolglos. Der Korso soll von mehr als 30 Fahrzeugen begleitet worden sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Hochzeitsfeier fand in einem Festsaal an der Markgrafenstraße in Kreuzberg statt. Polizeibeamte waren dort nicht zugegen.

Lichtenberg: Brandstifter zünden Mietfahrzeuge an

Die Feuerwehr löscht in Lichtenberg brennende Miettransporter.

An der Ruschestraße in Lichtenberg haben gegen 1.30 Uhr zwei Kleintransporter von Mietfirmen gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrzeuge vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Prenzlauer Berg: Hunderte feiern illegale Party im Mauerpark - Polizei räumt

Hunderte Jugendliche haben im Mauerpark gefeiert. Die Polizei rückte an.

In der Nacht zu Freitag musste die Polizei gegen 1 Uhr mit einer Hundertschaft im Mauerpark nach Prenzlauer Berg (Pankow) anrücken. Dort feierten 1600 Jugendliche bei lauter Musik und Alkohol wurde auch getrunken. Die Polizei räumte den Park und drängte dann die Personen an der Eberswalder Straße in Richtung Schönhauser Allee ab. Die Räumung verlief ruhig, es gab vereinzelte Rangeleien.

Johannisthal: Zwei Verletzte bei Autounfall auf A113

Ein Auto ist auf der A113 verunglückt. Die Feuerwehr untersucht das Fahrzeug.

Zwei Menschen sind am Donnerstagabend bei einem Autounfall auf der A113 in Johannisthal (Treptow-Köpenick) verletzt worden. Ein Wagen hatte sich am Donnerstagabend bei der Abfahrt Adlershof überschlagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Fahrzeug rutschte dabei viele Meter über die Abfahrt Adlershof. Die zwei Fahrzeuginsassen kamen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

