Schüsse in Mitte: Polizei findet Softairpistolen

Berlin. Eine Zeugenangabe zu Schüssen in Berlin-Mitte hat einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte beschlagnahmten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum Donnerstag zwei Softairpistolen und nahmen einen 18-jährigen Mieter fest. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde das Gebiet um das Haus in der Neuen Schönhauser Straße weiträumig abgesperrt.

Den Angaben zufolge war hatte eine Passantin angegeben, sie habe die Flucht ergriffen, nachdem um sie herum Projektile aufgeprallt seien. Zudem habe sie mehrere Knallgeräusche gehört, die sich wie Schüsse anhörten. Sie sei kurz nach Mitternacht mit ihrem Hund unterwegs gewesen. Verletzt wurde die 40-Jährige laut Polizei nicht. Geprüft wird nun unter anderem, ob die Schüsse aus den Softairpistolen gekommen waren. Softairwaffen sind Druckluftwaffen, die echten Waffen oft täuschend ähnlich sehen.

Der Festgenommene wurde nach einer Blutentnahme und einer Aufnahme der Personalien entlassen, wie es weiter hieß. Gegen ihn werde nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.