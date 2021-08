Queer-Künstler in Lichtenberg mit Waffe bedroht

Ein Mann hat am Mittwochabend einen Queer-Künstler in Lichtenberg mit einer Pistole bedroht. Dabei wurde er gefilmt.

Berlin. „Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, ist es für Queers nicht sicher in Berlin“, schrieb Miss Toto Rogers auf Instagram. In einem Video ist dort zu sehen, wie ein Paar erst vorbeigeht, der Mann sich dann umdreht und eine Pistole zieht. Der 24-Jährige läuft daraufhin weg. Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr an der Bernhard-Bästlein-Straße im Ortsteil Fennpfuhl zugetragen.

In der Meldung der Polizei heißt es weiter, dass der Bewaffnete bereits vorher gedroht habe, die Person zu erschießen. Dann habe er die Waffe gezogen, durchgeladen und gezielt. Anschließend soll er mit seiner Begleiterin weitergegangen sein. Miss Toto Rogers hat den Vorfall gefilmt und im Netz veröffentlicht.

Queer-Künstler bedroht: Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Miss Toto Rogers spricht nach eigenen Angeben kein Deutsch und wollte das dem Paar vor dem Übergriff vermitteln. Die beiden hätten zuvor „irgendwas über ‘Trans’ gesagt“, so der Künstler. Da es sich offensichtlich um eine politisch motivierte Tat handelt, ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.