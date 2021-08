U-Bahnhof Gesundbrunnen: Polizei sucht Schläger-Duo

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern.

Einer der gesuchten Treter vom U-Bahnhof Gesundbrunnen.

Foto: Polizei Berlin

Die Gesuchten stehen im Verdacht, am Montag, 22. Februar 2021, gegen 20.20 Uhr in einem U-Bahn-Zug der Linie U8 nach Einfahrt in den U-Bahnhof Gesundbrunnen einen 58-Jährigen nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung mit Fußtritten attackiert zu haben. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Nach dem Angriff verließen die Tatverdächtigen den Zug und entfernten sich unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-574118 oder (030) 4664-574100 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, per E-Mail, an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aufnahme der Gesuchten

Foto: Polizei Berlin

