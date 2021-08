Pritzwalk/Potsdam. Drei Autos haben auf einem Parkplatz in Pritzwalk (Prignitz) komplett gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 3 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an.

( dpa )