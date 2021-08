Westend: Radfahrer bei Unfall schwer am Kopf verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 2. August

Spandau: Hochschwangere nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Eine hochschwangere Frau ist nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 35-Jährige war laut Polizei am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Spandau mit ihrem Auto von einem Parkplatz nach links in die Rauchstraße gefahren. Dort prallte sie mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Die Frau klagte über Schwindel und Schmerzen im Bauch, so dass sie vorsichtshalber in eine Klinik gebracht wurde. Ihr gleichaltriger Mann und zwei Töchter im Alter von vier und acht Jahren blieben unverletzt, ein weiteres Mädchen im Alter von sieben Jahren erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Der 61-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Lichtenberg: Aufgebrochener Geldautomat aufgetaucht

Der Geldautomat, der am Freitag im U-Bahnhof Prinzenstraße in Kreuzberg komplett entwendet worden war, ist am Sonntagmittag in Alt-Hohenschönhausen wieder gefunden worden. Das Gerät war aufgebrochen, das Bargeld fehlte. Ein 59-Jährige hatte den Automaten entdeckt und die Polizei gerufen.

Lichterfelde: Polizei nimmt Mann nach Diebstahl fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Lichterfelde eine Tasche aus einem Auto entwendet hatte. Die Einsatzkräfte hatten gegen 0.10 Uhr in der Haydnstraße beobachtet, wie der Mann die Seitenscheibe eines Renaults einschlug und die Tasche stahl. Zivilkräfte nahmen den 48-Jährigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei.

Westend: Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Ein Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Westend schwere Kopverletzungen zugezogen. Wie der 51-Jährige laut Polizei angab, sei er auf der Rominter Allee gegen 16.45 Uhr gestürzt, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg gefahren sei. Bei dem Sturz sei der Radfahrer vermutlich mit dem Kopf gegen einen eisernen Gehwegpoller geprallt. Der Mann wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

