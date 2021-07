Wohnhausbrand in Pankow - Menschen springen aus dem Fenster

Bei einem Wohnhausbrand in Pankow sind sechs Menschen verletzt worden. Drei Geschosse sowie der Treppenraum standen in Flammen.

Berlin. Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Prenzlauer Berg (Pankow) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte es seit dem frühen Sonnabendmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Seitenflügel des Hauses in der Prenzlauer Promenade. Drei Geschosse sowie der Treppenraum standen in Flammen, das Feuer breitete sich aufgrund offener Türen bis ins Dachgeschoss aus.

Update: Aktuell sind noch 16 Kräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Einsatzstelle wird weiter kontrolliert. 6 Personen kamen teils schwer verletzt in Kliniken. Eine Person konnte erfolgreich vom Notarzt reanimiert werden. Das @drk_berlin betreute und versorgte 30 Bewohner. pic.twitter.com/YGXik7Sj52 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2021

Drei Menschen sprangen in ein Sprungpolster der Berliner Feuerwehr. Bei dem Sprung aus dem Gebäude wurden sie verletzt - sie und drei weitere Verletzte wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Verletzter wird mit einer Trage zum Krankenwagen transportiert.

Foto: dpa

Eine Person konnte erfolgreich vom Notarzt reanimiert werden, twitterte die Feuerwehr. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Feuerwehrmann, teilte Rolf Erbe, Sprecher der Berliner Feuerwehr, mit. Bei dem Brand waren insgesamt 150 Kräfte der Feuerwehr und Rettung im Einsatz.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.