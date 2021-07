In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 30. Juli.

Hellersdorf: Jugendlicher mit Messer verletzt - Not-OP

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Hellersdorf mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, musste der verletzte 16-Jährige notoperiert werden. Zuvor soll der junge Mann gegen 21.15 Uhr mit einem Gleichaltrigen im Jelena-Santic-Friedenspark in Streit geraten sein. Dabei habe er die schweren Blessuren am Oberkörper erlitten, wobei auch ein inneres Organ verletzt wurde. Die Polizei konnte den geflüchteten Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte: Duo greift Mann und Jugendlichen an

Die Polizei hat am Donnerstag in Mitte zwei Männer festgenommen, die zuvor einen 32-Jährigen und 14-Jährigen angegriffen hatten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trat ein Verdächtiger gegen 19.50 Uhr zunächst gegen einen Stuhl eines Lokals in der Panoramastraße. Anschließend habe er einem Gast mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt.

Der Angreifer soll dann einen Skateboard-Fahrer von seinem Board getreten haben. Als der Jugendliche am Boden lag, habe der Begleiter des Angreifers mit dem Board auf ihn eingeschlagen. Der 14-Jährige soll den Angriff durch einen Fußtritt abgewehrt haben. Durch den Sturz erlitt er eine leichte Verletzung am Bein.

Erst als Unbeteiligte eingegriffen, ließen die Verdächtigen von weiteren Angriffen ab. Die Bundespolizei nahm das Duo, einen 22-Jährigen und einen 21-Jährigen, in der Nähe fest. Die Berliner Polizei übernahm die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme. Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille und bei dem Jüngeren 1,2 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Duo aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).

Mitte: Polizisten attackiert und Funkwagen beschädigt

Die Polizei hat am Donnerstag auf dem Alexanderplatz in Mitte einen randalierenden Mann festgenommen. Der Mann habe einen Einsatzwagen beschädigt, während die Beamten einen Sachverhalt zu einer Körperverletzung aufnahmen. Als sie den Mann aufgefordert haben, vom Streifenwagen abzulassen, versuchte der Mann mit einem Kopfstoß, einen Polizisten zu treffen. Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen zu Boden. Dieser habe sich gegen die Festnahme mit Fußtritten gewehrt. Erst mit körperlicher Gewalt sei der Widerstand gebrochen worden. Der Mann wurde fixiert und zur Wache gebracht. Laut Polizeiangaben erlitt der 19-Jährige bei der Festnahme ein Hämatom und Schürfwunden. Er habe aber eine ärztliche Behandlung abglehnt.

Der mutmaßlich Alkoholisierte kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer richterlich angeordneten Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung verantworten. Am Einsatzwagen wurden Dellen an den Türen festgestellt.

Spandau: Einbrecher versteckt sich im Kamin - Festnahme

In Gatow (Spandau) ist in der vergangenen Nacht ein Einbrecher festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Beamten gegen 1.40 Uhr wegen einer ausgelösten Alarmanlage zu einem Einfamilienhaus in die Straße 264 gerufen. Bei der Absuche des Gebäudes hätten sie einen 56-Jährigen entdeckt, der sich im Kamin versteckte. Die Polizisten beschlagnahmten eine Tasche des Mannes, in welcher sich Einbruchswerkzeug befand. Der Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt.

Wittstock: Völlig überladener Transporter mit 7,7 Tonnen gestoppt

Auf dem Weg nach Rostock hat die Polizei an der Autobahn bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) einen völlig überladenen Handwerker-Transporter gestoppt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war das Fahrzeug am Mittwoch aufgefallen, weil die Ladefläche sich schon stark durchbog und die Radkästen fast auf den Rädern schleiften. Wie sich herausstellte, hatte das Fahrzeug 7,7 Tonnen Gewicht statt erlaubter 3,5 Tonnen.

Der 33 Jahre alte Fahrer hatte Füllsand, Pflastersteine, Zement und andere Materialien geladen, die bei einem Einfamilienhaus in Rostock zu einer Terrasse verarbeitet werden sollten. Er habe erst wieder fahren dürfen, als die Ladung auf mindestens zwei Fahrzeuge umgeladen wurde und dann noch die zulässigen Gewichte stimmten, sagte die Sprecherin.

