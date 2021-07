Berlin-Haselhorst: Frau greift spielende Kinder an und verletzt sie

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 30. Juli.

Spandau: Frau greift spielende Kinder an und verletzt sie

Eine Frau hat am Donnerstag drei Kinder in Haselhorst (Spandau) angegriffen und sie leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spielte ein siebenjähriges Mädchen gegen 17.50 Uhr mit ihren beiden Brüdern auf einer Grünfläche in der Gartenfelder Straße Fußball, als eine Frau auf sie zukam.

Die Frau hatte eine mit Steinen gefüllte Tüte bei sich. Dem fünfjährigen Jungen soll sie damit gegen die Schulter und den Kopf geschlagen haben, dem Älteren gegen den Rücken und auf die Finger. Außerdem soll sie dem Neunjährigen einen Stein gegen den Nacken, mit der Hand auf eine Wange geschlagen und an den Haaren gezogen haben. Als der Junge in der Wohnung seiner Eltern war, soll er sich übergeben haben. Der Fünfjährige erlitt eine Rötung an der Schulter. Die Schwester erlitt Kopfschmerzen, weil die Frau mit einem Fußball auf ihren Kopf geschlagen haben soll.

Die Mutter lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab und wollte selbst mit den Kindern zum Arzt gehen. Bei der Angreiferin soll es sich um eine Nachbarin handeln. Diese war aber nicht mehr vor Ort. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Kreuzberg: Diebe nehmen Geldautomat aus U-Bahnhof mit

Diebe entwendeten heute früh in Kreuzberg einen Geldautomaten. Gegen 3.15 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei zum U-Bahnhof Prinzenstraße, nachdem er lautere Geräusche und mehrere Personen wahrnahm. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen die Maskierten den Geldautomaten komplett aus der Verankerung und flüchteten dann mit dem Automaten. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Diebstahl führt das zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt.

Hellersdorf: Jugendlicher mit Messer verletzt - Not-OP

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Hellersdorf mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, musste der verletzte 16-Jährige notoperiert werden. Zuvor soll der junge Mann gegen 21.15 Uhr mit einem Gleichaltrigen im Jelena-Santic-Friedenspark in Streit geraten sein. Dabei habe er die schweren Blessuren am Oberkörper erlitten, wobei auch ein inneres Organ verletzt wurde. Die Polizei konnte den geflüchteten Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Kreuzberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 77-Jährige gegen 22.20 Uhr in der Glogauer Straße unterwegs und überholte ein langsam fahrendes Auto, dessen 34 Jahre alter Fahrer gerade einen Parkplatz suchte. Als der Radfahrer auf Höhe des BMW war, scherte dieser nach links aus und erfasste den Mann. Der Senior erlitt ein Schädelhirntrauma, eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden.

Mitte: Kradfahrer verursacht auf der Flucht einen Unfall

Die Polizei hat am Donnerstag in Moabit (Mitte) einen Kradfahrer festgenommen, der während seiner Flucht einen Unfall verursacht hat. Zuvor hatte er mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen, deswegen nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Während der Flucht touchierte er dann beim Überholen einen wartenden VW. Der Honda-Fahrer überfuhr in Folge dessen den Mittelstreifen und prallte gegen einen Baum. Anschließend versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Bei der Festnahme habe der 33-Jährige Widerstand geleistet. Außerdem habe er versucht, die Beamten zu treten. Ein Polizist erlitt eine leichte Verletzung am Knie. Dem 33-Jährigen wurde Blut abgenommen, weil der Verdacht bestand, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

A13: Reisebus verunglückt - mehrere Verletzte

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz. Auf der Autobahn 13 bei Schönwald (Dahme-Spreewald) südöstlich von Berlin ist ein Reisebus verunglückt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Foto: Christian/BLP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auf der Autobahn 13 bei Schönwald (Dahme-Spreewald) südöstlich von Berlin ist ein Reisebus verunglückt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Haftbefehl gegen Berliner Falschgeldhändler

Seit Jahresbeginn ist der Umlauf von Falschgeld bestimmter Fälschungsklassen von 20-, 50- sowie 100-Euro-Noten in Berlin stark angestiegen. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Geldfälschung ergaben sich Verbindungen ins Rheinland und nach Süddeutschland. Die koordinierten Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin sowie des Bundeskriminalamtes unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln ergaben den Verdacht, dass das Falschgeld in einer Fälscherwerkstatt in Köln hergestellt und überwiegend im Rheinland, in Süddeutschland und in Berlin in Verkehr gebracht worden war.

Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Berlin konzentrierten sich auf die Lieferkette nach Berlin und konnten einen 26-jährigen Deutsch-Marokkaner namhaft machen, der durch sogenannte Scheinankäufe der Tat überführt werden konnte. Er ist dringend verdächtig, sich mindestens 600 Falschgeldscheine ("ca. 56.000 Euro") verschafft und die Falschnoten über "Telegram" zum Verkauf angeboten zu haben, um sich durch den Verkauf von Falschgeld eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen.



Insgesamt wurden seit Jahresbeginn in Berlin Falschnoten - die hier in Rede stehenden Fälschungsklassen betreffend - im Gesamtwert von rund 85.000 Euro sichergestellt, wovon etwa 25.000 Euro tatsächlich in den Zahlungsverkehr gelangt waren. Dies umfasst circa ein Drittel aller in Berlin in 2021 verausgabten Falschnoten. Der größte Teil dieser Falschnoten konnte jedoch schon vorher sichergestellt werden.





Der 26-Jährige hat nach seiner Festnahme am 12. Juli 2021 umfassende geständige Angaben gemacht und ist am 14. Juli 2021 vom weiteren Vollzug der Untersuchungshaft verschont worden. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte: Auto erfasst Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag bei einem Unfall in Mitte schwere Verletzungen erlitten. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer erfasste beim Linksabbiegen von der Wilhelmstraße in die Hannah-Arendt-Straße einen entgegenkommenden Triumph-Fahrer. Der Mann wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und schlug anschließend auf der Fahrbahn auf. Rettungskräfte brachten den 54-Jährigen mit schweren Verletzungen am Oberkörper und am Becken in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach zum jetzigen Zeitpunkt nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde leicht an einer Hand verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn ambulant vor Ort.

Mitte: Duo greift Mann und Jugendlichen an

Die Polizei hat am Donnerstag in Mitte zwei Männer festgenommen, die zuvor einen 32-Jährigen und 14-Jährigen angegriffen hatten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trat ein Verdächtiger gegen 19.50 Uhr zunächst gegen einen Stuhl eines Lokals in der Panoramastraße. Anschließend habe er einem Gast mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt.

Der Angreifer soll dann einen Skateboard-Fahrer von seinem Board getreten haben. Als der Jugendliche am Boden lag, habe der Begleiter des Angreifers mit dem Board auf ihn eingeschlagen. Der 14-Jährige soll den Angriff durch einen Fußtritt abgewehrt haben. Durch den Sturz erlitt er eine leichte Verletzung am Bein.

Erst als Unbeteiligte eingegriffen, ließen die Verdächtigen von weiteren Angriffen ab. Die Bundespolizei nahm das Duo, einen 22-Jährigen und einen 21-Jährigen, in der Nähe fest. Die Berliner Polizei übernahm die erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme. Ein Alkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille und bei dem Jüngeren 1,2 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Duo aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).

Mitte: Polizisten attackiert und Funkwagen beschädigt

Die Polizei hat am Donnerstag auf dem Alexanderplatz in Mitte einen randalierenden Mann festgenommen. Der Mann habe einen Einsatzwagen beschädigt, während die Beamten einen Sachverhalt zu einer Körperverletzung aufnahmen. Als sie den Mann aufgefordert haben, vom Streifenwagen abzulassen, versuchte der Mann mit einem Kopfstoß, einen Polizisten zu treffen. Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen zu Boden. Dieser habe sich gegen die Festnahme mit Fußtritten gewehrt. Erst mit körperlicher Gewalt sei der Widerstand gebrochen worden. Der Mann wurde fixiert und zur Wache gebracht. Laut Polizeiangaben erlitt der 19-Jährige bei der Festnahme ein Hämatom und Schürfwunden. Er habe aber eine ärztliche Behandlung abglehnt.

Der mutmaßlich Alkoholisierte kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer richterlich angeordneten Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung verantworten. Am Einsatzwagen wurden Dellen an den Türen festgestellt.

Spandau: Einbrecher versteckt sich im Kamin - Festnahme

In Gatow (Spandau) ist in der vergangenen Nacht ein Einbrecher festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Beamten gegen 1.40 Uhr wegen einer ausgelösten Alarmanlage zu einem Einfamilienhaus in die Straße 264 gerufen. Bei der Absuche des Gebäudes hätten sie einen 56-Jährigen entdeckt, der sich im Kamin versteckte. Die Polizisten beschlagnahmten eine Tasche des Mannes, in welcher sich Einbruchswerkzeug befand. Der Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt.

Wittstock: Völlig überladener Transporter mit 7,7 Tonnen gestoppt

Auf dem Weg nach Rostock hat die Polizei an der Autobahn bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) einen völlig überladenen Handwerker-Transporter gestoppt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war das Fahrzeug am Mittwoch aufgefallen, weil die Ladefläche sich schon stark durchbog und die Radkästen fast auf den Rädern schleiften. Wie sich herausstellte, hatte das Fahrzeug 7,7 Tonnen Gewicht statt erlaubter 3,5 Tonnen.

Der 33 Jahre alte Fahrer hatte Füllsand, Pflastersteine, Zement und andere Materialien geladen, die bei einem Einfamilienhaus in Rostock zu einer Terrasse verarbeitet werden sollten. Er habe erst wieder fahren dürfen, als die Ladung auf mindestens zwei Fahrzeuge umgeladen wurde und dann noch die zulässigen Gewichte stimmten, sagte die Sprecherin.

