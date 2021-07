Berlin Friedrichshain: Tatverdächtiger nach Banküberfall in U-Haft

Friedrichshain: Tatverdächtiger nach Banküberfall in U-Haft

Nachdem ein Mann in Friedrichshain eine Bankfiliale überfallen hatte, ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Nach intensiven Ermittlungen nahmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) am Dienstag einen 34-Jährigen in Wannsee (Steglitz-Zehlendorf) fest. Gegen ihn bestand Haftbefehls, der Mann wurde vor einen Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Mann soll am 15. Juli einen Raubüberfall in einer Bankfiliale an der Frankfurter Allee verübt haben. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann, der eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, gegen 14.30 Uhr die Räumlichkeiten, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Bargeld. Die Bedrohte händigte ihm das Geld aus. Der Mann flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Alle in der Filiale anwesenden Personen blieben unverletzt. Ermittlungen führten bereits wenig später zu dem polizeibekannten 34-Jährigen.

Mariendorf/Prenzlauer Berg: Wieder brennen in der Nacht zwei Autos

In Berlin haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrzeuge gebrannt. Zunächst habe ein Auto in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) an der Liviusstraße gebrannt, teilte die Polizei mit. Eine Brandstiftung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Ein zweites Auto habe kurz darauf an der Ibsenstraße in Prenzlauer Berg (Pankow) gebrannt. In diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus, hieß es.

