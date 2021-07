Razzia Berlin: Polizei durchsucht Corona-Teststellen

Mutmaßliche Falschabrechnungen bei Corona-Tests ziehen in Berlin Kreise. Am Mittwoch gab es eine groß angelegte Razzia.

Berlin. Großrazzia in Berlin wegen möglichen Betruges mit kostenlosen Corona-Schnelltests: Am Mittwoch hat die Polizei berlinweit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Räumlichkeiten an mehr als 150 Orten durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen mehr als 50 Tatverdächtige.

Mehr als 200 Polizisten waren seit 7.15 Uhr im Einsatz, darunter auch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) und der Landespolizeidirektion (LPD). Die Ermittlungen und Durchsuchungen dauerten noch immer an, sagte Martin Steltner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost gegen Mittag. Ob Beweise sichergestellt wurden, blieb zunächst offen.

Nachdem der Verdacht auf Testbetrug durch eine Veröffentlichung von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Ende Mai aufgekommen sei, habe es auch in Neukölln einen Verdacht auf Abrechnungsbetrug an Corona-Teststellen gegeben, so Steltner. Dabei habe es einen Zusammenhang mit „Clan-Bezug“ gegeben. Seit Juni werde ermittelt. Mittlerweile ließe sich der Verdacht auf Betrug allerdings nicht nur auf Clankriminalität einschränken, so Steltner. „Es gibt flächendeckend, stadtweit eine Reihe von Unplausibilitäten“, sagte er.

Razzia in Corona-Teststellen: Weitere Durchsuchungen sollen folgen

Festnahmen habe es bislang im Zusammenhang mit der Razzia nicht gegeben, allerdings würden nach den Durchsuchungen weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Zudem sagte Steltner auch, dass es sich bei den Durchsuchungen „nur“ um die erste Welle gehandelt habe. Es könnten in den folgenden Wochen noch weitere folgen.

Möglicher Betrug mit Schnelltests beschäftigt seit Monaten die Verantwortlichen. In mehreren Bundesländern wurden Verdachtsfälle bekannt. Im Juni waren in Berlin einzelne Teststellen geschlossen worden, auch wegen unzureichender Durchführung von Tests und Hygienemängeln. Für solche Fälle hat der Senat eine Beschwerde-Adresse eingerichtet.

„Ich finde es richtig, dass Polizei und Justiz auch in diesem Bereich sehr genau hinschauen", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) der Berliner Morgenpost. Man könne stolz auf das kostenlose Testsystem in Deutschland sein. Es helfe Menschen, die Pandemie zu bewältigen. "Dass Einige nun versuchen, hieraus ihren eigenen Profit zu schlagen, ist unsolidarisch und kriminell.“

In Berlin gibt es noch rund 1300 Corona-Teststellen

Allein von März bis Ende Mai wurden in Berlin 5,2 Millionen Tests gemeldet, davon 4,8 Millionen an privat betriebenen Teststationen. Die Anbieter lassen sich die Leistung über die Kassenärztlichen Vereinigung aus öffentlichen Mitteln bezahlen. Zunächst waren es zwölf Euro für den Aufwand plus bis zu sechs Euro für den Test. Seit Juli sind es acht beziehungsweise 4,50 Euro.

Der Bund änderte die Testverordnung zum Juli auch, damit die Abrechnungen gründlicher geprüft werden können. Bundesweit werden in diesem Jahr Kosten von 1,4 Milliarden Euro für die Teststellen erwartet.

Private Anbieter in Berlin haben bislang 11,5 Millionen Corona-Tests abgerechnet. Für März bis Mai wurden rund 100 Millionen Euro ausgezahlt, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Mittwoch mit. Für Juni sei ein Auszahlbetrag von etwa 78 Millionen Euro ermittelt worden.

Die Zahl der Teststellen in Berlin ist inzwischen gesunken. Nach einem Höchstwert von 1656 sogenannten Test-to-go-Stellen privater Betreiber Anfang Juni sind es jetzt noch rund 1300.