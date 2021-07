Brandstiftung: Wieder brennen in Berlin Autos

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 28. Juli.

Lichtenberg: Fahrzeug geht komplett in Flammen auf

Gegen 2 Uhr hat auf einen Mieterparkplatz an der Landsberger Allee 180 in Fennpfuhl (Lichtenberg) ein "VW Touareg" in Flammen gestanden. Ein daneben geparkter Kleinwagen wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Lichtenrade: Brandstifter zünden Auto an

Unbekannte haben einen BMW angezündet. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Morris Pudwell

Kurz vor Mitternacht haben Zeugen am späten Dienstagabend die Feuerwehr zum Lichtenrader Damm in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) gerufen. Dort brannte eine abgestellte BMW Limousine im Innenraum. Die Polizei geht in dem Fall von Brandstiftung aus. Der Halter des Fahrzeugs teilte mit, dass die hintere rechte Seitenscheibe sich auf Grund eines technischen Defekts nicht schließen ließ. Die Fensteröffnung wurde provisorisch mit einer Pappe gegen Regen abgesichert. Offenbar hatten Unbekannt etwas Brennbares in den Innenraum geworfen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ein weiterer geparkter BMW vor dem Brandfahrzeug wurde nicht beschädigt. Der Lichtenrader Damm war kurzzeitig zwischen Fehlingstraße und Potsdamer Straße Richtung Kreuzberg vollständig gesperrt. Eine Buslinie war deswegen für mindestens 30 Minuten eingeschränkt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen noch vor Ort auf.

Kreuzberg: Auto brennt am Mehringdamm

Brandstifter waren in Kreuzberg am Werk. Auf einem Parkplatz zündeten sie ein Auto an.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.50 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Parkplatz am Mehringdamm in Kreuzberg gerufen worden. Hinter dem Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg stand ein geparktes Auto im Heckbereich in Flammen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Ein daneben geparkter Kleinwagen und ein Transporter wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auf jedem Rad des brennenden Seats hatten die Täter eine ganze Platte Grillanzünderwürfel gelegt und angezündet.

