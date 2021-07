Berlin: Razzia gegen Clans in Mitte und Neukölln

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 28. Juli.

Mitte und Neukölln: Razzia gegen Clankriminalität

Am Dienstag ist eine Razzia gegen Clankriminalität in Berlin durchgeführt worden. Nach Angaben der Brandenburger Polizei haben Beamte des LKA Brandenburg an vier Standorten, unter anderem am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte und in Neukölln, Wohnungen von mehreren Beschuldigten durchsucht. Gegen die Beschuldigten wird weiteren Angaben eines Polizeisprechers zufolge wegen räuberischer Erpressung und Beihilfe ermittelt.

Bei dem Ermittlungsverfahren gehe es um einen Vorfall vom April 2020. Bei dem Einsatz seien „Beweismittel im geringen Umfang“ sichergestellt worden, so der Polizeisprecher gegenüber der Morgenpost. Neben den Beamten aus Brandenburg seien auch Beamte der Steuerfahndung vor Ort gewesen und hätten Beweismittel sichergestellt. Nach Informationen der Bild handelte es sich bei einem der Beschuldigten um ein Mitglied des Abou-Chaker-Clans.

Köpenick: In Wohnung Drogen verkauft - Festnahmen

Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen gestern Abend eine Frau und einen Mann in Köpenick fest. Nach Hinweisen eines Kommissariates der Kriminalpolizei überprüften Polizisten einer Einsatzhundertschaft eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Kaulsdorfer Straße. Dabei stellten sie einen regen Besucherverkehr zur Wohnung und aus der Wohnung heraus fest. Die die Wohnung verlassenen Besucher überprüften die Einsatzkräfte und stellten hierbei Drogen fest, die sie beschlagnahmten und zu denen sie entsprechende Ermittlungsverfahren einleiteten. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss betraten die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr die Wohnung. Gleichzeitig warf jemand aus einem Fenster der Wohnung eine Plastikdose hinaus. Dies konnte ein Polizist beobachten und die Dose beschlagnahmen. In der Wohnung stellten die eingesetzten Beamten eine 30-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann fest. Beide wurden festgenommen und in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo sie einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt wurden.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte neben mehreren Schreckschußwaffen, Messern, Hiebwaffen und Schlagringen verschiedene Arten von Drogen, unter anderen rund ein Kilogramm Amphetamin und ungefähr 600 Gramm Cannabis. Die 30-jährige Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wegen ihrer bestehenden Schwangerschaft wieder entlassen. Der 34-Jährige hingegen wurde vor einen Ermittlungsrichter geführt, der einen Haftbefehl mit Verschonung erließ. Beide müssen sich neben weiteren Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit illegalen Betäubungsmitteln mit Waffen in nicht geringer Menge verantworten.

Herzberg: Mann nach Attacke auf Ehefrau in Haft

Nach dem Angriff mit einem messerähnlichen Gegenstand auf seine Ehefrau in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ist ein 59-Jähriger in Haft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hatte die 40-Jährige am Montag auf der Straße attackiert.

Sie erlitt den Angaben zufolge mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht, die nicht lebensbedrohlich sind. Rettungskräfte brachten die Frau nach der Tat in ein Krankenhaus. Der Mann stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Die Hintergründe der Tat seien bislang nicht bekannt und nun Gegenstand von Ermittlungen, so die Polizei.

Tempelhof: Mann bei versuchtem Waffenkauf festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagvormittag in Tempelhof einen 36-Jährigen festgenommen, als er versuchte, illegal eine Schusswaffe zu kaufen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann sich im Vorfeld über den Messenger-Dienst Telegram intensiv um den Kauf einer scharfen Waffe bemüht. Durch Ermittlungen in der Chatgruppe habe ein verdeckt arbeitender Polizist mit dem Mann den Waffenkauf vereinbart. Der 36-Jährige habe die Waffe auch angezahlt und sei dann am Treffpunkt erschienen, um sie abzuholen. Dort nahmen ihn Beamte fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Reinickendorf fanden die Einsatzkräfte Beweise, die auf Drogenhandel hindeuten.

Berlin: Razzia wegen Betruges bei Corona-Schnelltests

Die Polizei durchsucht seit dem frühen Mittwochmorgen berlinweit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Räumlichkeiten an mehr als 150 Orten. Die Ermittlungen wegen Betrugsverdachtes richten sich gegen mehr als 50 Tatverdächtige. Sie stehen im Zusammenhang mit der Abrechnung kostenloser Corona-Schnelltests. Mehr als 200 Polizisten sind seit 7.15 Uhr im Einsatz, darunter auch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) und der Landespolizeidirektion (LPD). Eine Sprecherin der Polizei sagte, die richterlich angeordneten Durchsuchungen liefen auch noch am Vormittag.

Die Ermittlungen und Durchsuchungen dauerten noch immer an, sagte Martin Steltner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost gegen Mittag. Nachdem der Verdacht auf Testbetrug durch eine Veröffentlichung von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Ende Mai aufgekommen sei, habe es auch in Neukölln einen Verdacht auf Abrechnungsbetrug an Corona-Teststellen gegeben, so Steltner. Dabei habe es einen Zusammenhang mit „Clan-Bezug“ gegeben. Seit Juni werde ermittelt.

Mittlerweile ließe sich der Verdacht auf Betrug allerdings nicht nur auf Clankriminalität einschränken, so Steltner. „Es gibt flächendeckend, stadtweit eine Reihe von Unplausibilitäten“, sagte er. Festnahmen habe es bislang im Zusammenhang mit der Razzia nicht gegeben, allerdings würden nach den Durchsuchungen weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Zudem sagte er auch, dass es sich bei den Durchsuchungen „nur“ um die erste Welle gehandelt habe. Es könnten in den folgenden Wochen noch weitere folgen. Razzia in Corona-Teststellen in Berlin - lesen Sie hier mehr zum Thema.

Die #PolizeiBerlin durchsucht im Auftrag der #StaatsanwaltschaftBerlin an über 150 Orten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges richten sich gegen mehr als 50 Tatverdächtige. https://t.co/W2ldtihL45 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) July 28, 2021

Kladow: Fußgängerin bei Unfall mit Rennradfahrer schwer verletzt

In Kladow wurde am Dienstagabend eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 36-Jähriger mit seinem Rad auf dem kombinierten Rad- und Gehweg des Breithornweges in Richtung Waldschluchtpfad unterwegs und stieß gegen 18.35 Uhr mit der 73 Jahre alten Frau zusammen. Beide stürzten. Die Seniorin zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und einem Bein zu und wurde durch Rettungskräfte mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Rennradfahrer wurde bei seinem Sturz ebenfalls verletzt. Hautabschürfungen an Arm und Rumpf wurden am Unfallort ambulant versorgt.

A10: Baustelle führt zu Verzögerungen auf dem Berliner Ring

Wegen einer Nachbaustelle ist es am Mittwochmorgen auf der Autobahn A10 (Südlicher Berliner Ring) zu Verzögerungen gekommen. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale mussten Autofahrer zwischenzeitlich mehr als eine Stunde mehr einplanen. Die Baustelle sei jedoch gegen 8.30 Uhr abgebaut worden und der Stau baue sich langsam ab, hieß es. Trotzdem musste zunächst mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden. In den übrigen Teilen Berlins fließt den Angaben zufolge der Verkehr problemlos.

Lichtenberg: Fahrzeug geht komplett in Flammen auf

Die Feuerwehr löscht in Lichtenberg ein brennendes Auto.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 2 Uhr hat auf einen Mieterparkplatz an der Landsberger Allee 180 in Fennpfuhl (Lichtenberg) ein VW Touareg in Flammen gestanden. Ein daneben geparkter Kleinwagen wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Lichtenrade: Brandstifter zünden Auto an

Unbekannte haben einen BMW angezündet. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Morris Pudwell

Kurz vor Mitternacht haben Zeugen am späten Dienstagabend die Feuerwehr zum Lichtenrader Damm in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) gerufen. Dort brannte eine abgestellte BMW Limousine im Innenraum. Die Polizei geht in dem Fall von Brandstiftung aus. Der Halter des Fahrzeugs teilte mit, dass die hintere rechte Seitenscheibe sich auf Grund eines technischen Defekts nicht schließen ließ. Die Fensteröffnung wurde provisorisch mit einer Pappe gegen Regen abgesichert. Offenbar hatten Unbekannt etwas Brennbares in den Innenraum geworfen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ein weiterer geparkter BMW vor dem Brandfahrzeug wurde nicht beschädigt. Der Lichtenrader Damm war kurzzeitig zwischen Fehlingstraße und Potsdamer Straße Richtung Kreuzberg vollständig gesperrt. Eine Buslinie war deswegen für mindestens 30 Minuten eingeschränkt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen noch vor Ort auf.

Kreuzberg: Auto brennt am Mehringdamm

Brandstifter waren in Kreuzberg am Werk. Auf einem Parkplatz zündeten sie ein Auto an.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.50 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Parkplatz am Mehringdamm in Kreuzberg gerufen worden. Hinter dem Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg stand ein geparktes Auto im Heckbereich in Flammen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Ein daneben geparkter Kleinwagen und ein Transporter wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auf jedem Rad des brennenden Seats hatten die Täter eine ganze Platte Grillanzünderwürfel gelegt und angezündet.

Lankwitz: Frau von Roller gestoßen und beraubt

Bei einem Raub in Lankwitz (Steglitz.Zehlendorf) ist eine 59 Jahre alte Frau am Dienstagabend leicht verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr die Frau gegen 18.05 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Fahrradweg der Malteserstraße, als ihr auf Höhe des evangelischen Friedhofs vier Männer entgegengekommen sein sollen. Die Frau gab an, dass sie beim Vorbeifahren von einem der Männer plötzlich angerempelt worden sei und stürztel. Bevor die Gruppe entkam, habe einer der Männer ihr ihren Rucksack entrissen, in dem sich unter anderem Bargeld und ein Smartphone befanden. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz leicht am Knie. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Kreuzberg: 14-Jähriger bedroht Jugendlichen mit Messer

Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen Jugendlichen in Kreuzberg festgenommen, der einen anderen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht haben soll. Gegen 0.30 Uhr waren Zivilpolizisten im Park am Gleisdreieck unterwegs, als sie von einem 16-Jährigen angesprochen wurden. Der Jugendliche berichtete, dass ihm ein Unbekannter ein Messer an den Hals gehalten habe. Kurz die Beamte einen 14-Jährigen festnehmen. Die Einsatzkräfte fanden bei ihm das Messer sowie einen Totschläger und beschlagnahmten die Waffen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche im Verdacht steht, am Sonntag einen Raub im selben Park begangen zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen dem Jugendnotdienst übergeben.

Wedding: Mann sticht im Streit auf Kontrahenten ein

Bei einem Messerangriff am Leopoldplatz in Wedding (Mitte) ist ein Mann am Dienstag verletzt worden. Der 27-Jährige habe sich mit einem 35 Jahre alten Mann gestritten, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 35-Jährige ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen. Der Mann wurde dadurch am Oberkörper verletzt und musste von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Beamte nahmen den 35-Jährigen vor Ort fest.

Prenzlauer Berg: Mopedfahrerin prallt auf Auto

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg (Pankow) hat sich am Dienstagabend eine Mopedfahrerin verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 20-Jährige kurz nach 19 Uhr mit ihrem Roller an der Eberswalder Straße in Richtung Brunnenstraße unterwegs, als das vor ihr fahrende Auto vor einer Ampel bremste und anhielt. Die junge Frau versuchte noch, dem Fahrzeug auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem VW Beetle und stürzte auf die Fahrbahn. Sie kam mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus. Die 57 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Eberswalder Straße bis kurz vor 20 Uhr in Richtung Wedding gesperrt, auch die Tramlinie M10 war davon betroffen.

Kreuzberg: Randalierer festgenommen und in die Psychiatrie gebracht

Am Dienstagnachmittag haben Einsatzkräfte einen Mann in Kreuzberg festgenommen. Gegen 17 Uhr riefen Zeugen die Polizei zur Skalitzer Straße, weil ein Mann wiederholt mitten in den Autoverkehr gelaufen sein. Außerdem habe er auch zwei Frauen belästigt. Die Beamten entdeckten den erkennbar alkoholisierten 38-Jährigen in der Nähe und legten ihm zur Eigensicherung Handfesseln. Der Mann wehrte sich dagegen und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Dann begann er, die Einsatzkräfte zu beleidigen und zu bespucken. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen zu einer Dienststelle der Bundespolizei. Dort leistete der 38-Jährige erneut Widerstand. Daraufhin brachten sie ihn wegen seines aggressiven Verhaltens in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffes, der Beleidigung, der Körperverletzung sowie der sexuellen Belästigung verantworten.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail