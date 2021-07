Mann raubt 13-Jährigem Handy und tritt auf ihn ein

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Schöneberg einem Jungen das Handy entriss, ihn ins Gesicht schlug und auf ihn eintrat.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Video bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der am Mittwoch, 21. April 2021, einem 13-jährigen Jungen in Schöneberg das Handy entriss, ihn daraufhin mit einem Messer bedrohte, mit der Faust ins Gesicht schlug und auf das mittlerweile am Boden liegende Kind eintrat.

Gegen 15.20 Uhr soll der Gesuchte zuvor den von der Schule kommenden Jungen auf der Hauptstraße in Höhe der Eisenacher Straße angesprochen und nach dem Weg gefragt haben. Der Junge holte daraufhin sein Handy hervor und zeigte dem Gesuchten auf dem Display die aufgerufene Wegbeschreibung. Den Augenblick soll der Tatverdächtige dann genutzt haben. Nach der Tat entkam der Gesuchte mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Dominicusstraße.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 28 Jahre alt

vermutlich türkischer oder arabischer Abstammung

abrasierte, sehr kurze schwarze Haare mit Narben auf dem Kopf

sprach Deutsch mit starkem Akzent

trug einen Drei-Tage-Bart

bekleidet mit schwarzem Pullover, olivgrünes Halstuch (Bandana), graue Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle

trug einen dunkelroten bis violettfarbenen Rucksack auf dem Rücken

führte ein schwarzes, sportliches Fahrrad mit defektem Rücklicht mit

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473310 oder außerhalb der Bürozeiten an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion unter Tel. (+4930) 4664 – 471100 oder jede andere Polizeidienststelle.

