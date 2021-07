Verfolgungsfahrt: Polizeiauto stößt mit Motorrad zusammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 26. Juli.

Marienfelde: Polizeiauto stößt mit Motorrad zusammen

An der Kreuzung Marienfelder Allee / Friedensfelser Straße in Marienfelde stieß am Dienstagabend ein ziviles Polizeifahrzeug im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn mit einem Motorrad zusammen. Wie ein Polizeisprecher berichtet, war der Motorradfahrer nach mehreren Verkehrsverstößen auf der Flucht vor der Polizei. Bei der Verfolgung kam es zum Crash. Die Ermittlungen dauern an.

Schöneberg: Autofahrer verletzt Radfahrer beim Ausparken schwer

In Schöneberg wurde am Montagabend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 59 Jahre alte Fahrradfahrer gegen 18.20 Uhr die Motzstraße von der Martin-Luther-Straße kommend in Richtung Nollendorfplatz und kollidierte mit dem Audi eines 42-Jährigen, der gerade ausparkte. Der Radfahrer stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem 42-Jährigen ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schöneberg: Kassierer rassistisch beleidigt

Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in Schöneberg zeigte am Dienstagmorgen eine Beleidigung an. Der 21-Jährige gab an, dass er gegen 4 Uhr an der Kasse des Supermarkts am Nollendorfplatz gearbeitet habe, als ein Kunde ihn aus der Warteschlange heraus rassistisch beleidigt habe. Der 43-Jährige wurde des Geschäfts verwiesen und durch alarmierte Einsatzkräfte überprüft. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lichtenberg: Kleinwagen brennt aus

In Neu-Hohenschönhausen brannte in der Nacht zu Dienstag ein Pkw aus. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte gegen 2.20 Uhr einen in Vollbrand stehenden Nissan auf einem Parkplatz in der Wartenberger Straße und alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Verletzt wurde niemand. Es wird wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

