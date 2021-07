In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 26. Juli.

Rummelsburg: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen - Löscharbeiten laufen

Seit dem frühen Morgen steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rummelsburg in Flammen. Die Bewohner des Hauses in der Giselastraße seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Wegen der andauernden Löscharbeiten sei die Straße momentan gesperrt. Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr. Warum das Feuer im Berliner Bezirk Lichtenberg ausbrach, sei bislang unklar.

#Brand in #Rummelsburg

In der #Gieselastraße in #Rummelsburg brennt es im Dach eines Wohngebäudes. Wir sind mit derzeit 48 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Weitere Einsatzkräfte sind nachalarmiert. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2021

Fürstenwalde: Fünfjähriger stirbt nach Wiederbelebungsversuchen

Nach Wiederbelebungsversuchen in einem Schwimmbad in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ist ein fünf Jahre alter Junge am Sonntag gestorben. Er sei leblos aus dem Wasser geholt, vor Ort reanimiert und von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Im Krankenhaus sei er dann wenige Stunden später gestorben. Mehr Details zu dem Unglück waren zunächst nicht bekannt.

Unwetter in Berlin - Rund 250 Einsätze der Feuerwehr

Foto: Jan-Henrik Hnida

In Berlin haben heftige Unwetter mit Starkregen getobt. Dadurch kam es am Sonntagabend zu rund 250 wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte. Auslöser waren demnach vor allem überschwemmte Keller und geflutete Straßen. Zudem stürzten vereinzelt auch Bäume um. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail