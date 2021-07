Neukölln: Motorradfahrer angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 23. Juli.

Westend: Radfahrer (79) bei Unfall mit Transporter schwer verletzt

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann wechselte am Donnerstagnachmittag an der Reichsstraße in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) vom Fahrradstreifen auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

Lichtenberg: Auto brennt - Brandstiftung vermutet

Nach einem Autobrand in Lichtenberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Auto habe in der Nacht zum Freitag an der Storkower Straße gebrannt, teilte die Polizei mit. Dabei sei ein weiteres parkendes Auto leicht beschädigt worden.

