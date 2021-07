Kreuzberg: Unfall am Halleschen Ufer - Straße gesperrt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 21. Juli.

Kreuzberg: Unfall auf dem Halleschen Ufer

Auf der Straße Halles Ufer in Kreuzberg hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, wie die Verkehrsinformationszentrale per Twitter mitteilte. Das Hallesche Ufer sei zwischen Möckernstraße und Schöneberger Straße gesperrt. Zudem sei bei dem Unfall die Ampelanlage beschädigt worden und arbeite nicht mehr. Laut VIZ bildete sich ein Stau mit 25 Minuten Passierdauer.

Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Pankow: Jogger zusammengebrochen und reanimiert

Mit Unterstützung eines Arztes und eines Medizinstudenten haben Polizisten am Dienstag einen 57 Jahre alten Mann in Prenzlauer Berg erfolgreich reanimiert. Passanten meldeten sich gegen 16.45 Uhr in der Wache in der Eberswalder Straße und berichteten von einem Jogger, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz plötzlich zusammengebrochen war. Als die Polizeikräfte bei dem leblosen Mann eintrafen, war dieser bereits blau angelaufen. Sie leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein und alarmierten die Feuerwehr. Ein zufällig vorbeikommender 30 Jahre alter Arzt übernahm die Beatmung, während sich ein ebenfalls zufällig anwesender 28 Jahre alter Medizinstudent um den Anschluss eines Defibrillators aus dem Revier kümmerte. Atmung und Puls setzten wieder ein. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jogger einen Herzinfarkt erlitten haben.

Wilmersdorf: Mann nach Kellerbrand reanimiert

Auch in Wilmersdorf konnte ein Mann am Dienstagnachmittag nach einem Kellerbrand reanimiert werden. Aus noch unbekannter Ursache war ein Kellerverschlag eines Wohnhauses in der Schlangenbader Straße kurz vor 15 Uhr in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden bei den Löscharbeiten den leblosen 35-Jährigen und versorgten ihn bis zur Übergabe im Krankenhaus. Dem Vernehmen nach soll Lebensgefahr bestehen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt, jedoch mussten sämtliche Wohnungen, eine Kindertagesstätte und ein Restaurant während des Einsatzes geräumt werden.

Spandau: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war der 52-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Mercedes im Brunsbütteler Damm in Richtung Magistratsweg unterwegs. In Höhe Egelpfuhlstraße touchierte der Wagen zwei parkende Autos sowie einen Lastwagen und überschlug sich. Es entstand erheblicher Sachschaden.

