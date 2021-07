In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 20. Juli.

Klinikum Buch: Feuer in Patientenzimmer

Im Klinikum Buch ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Das meldet die Berliner Feuerwehr bei Twitter. Die Brandbekämpfung sei eingeleitet worden, betroffene Bereiche würde kontrolliert. 48 Einsatzkräfte seien vor Ort, darunter auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

#Brand in #Buch

Es brennt im Patientenzimmer eines Krankenhauses #Lindenberger_Weg. Die #Brandbekämpfung ist eingeleitet. Wir kontrollieren betroffene Bereiche. 48 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw darunter auch die #Freiwillige_Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen sind am Ort. Infos folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 20, 2021

Betrunkener Autofahrer mit fast vier Promille gestoppt

Mit fast vier Promille Alkohol im Atem ist ein 48 Jahre alter Autofahrer gestoppt worden. Ein 59-Jähriger habe den Mann zuvor noch daran hindern wollen, von einem Firmengelände in Peitz (Landkreis Spree-Neiße) zu fahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Jedoch habe er zur Seite springen müssen, um nicht angefahren zu werden. Wenig später sei der Betrunkene durch die Polizei gestoppt worden. Der Atemalkoholtest ergab 3,79 Promille. Nach dem Vorfall vom Montagnachmittag werde nun wegen Alkohol am Steuer, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein gegen ihn ermittelt. Für viele Menschen kann ein Blutalkoholwert von mehr als 3,5 Promille lebensgefährlich sein.

Hellersdorf: Frau angefahren und liegen gelassen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Unfall am Samstag, 3. Juli 2021, am Cottbusser Platz in Hellersdorf beobachtet haben. Dabei wurde eine 46 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt. Kurz vor 2 Uhr wurde die Frau vermutlich von einem schwarzen Fahrzeug, das aus Richtung der Hellersdorfer Straße kam, angefahren. Danach soll die unbekannte Autofahrerin oder der Autofahrer eine Runde über den dortigen Penny-Parkplatz gefahren, gewendet und danach wieder über die Hellersdorfer Straße zurückgefahren sein.

Die Polizei Berlin fragt:

Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Unfallgeschehen und zum beteiligen Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) an der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-372800/801 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Moabit: Streit zwischen zwei Familien eskaliert - SEK-Beamte greifen ein

In Moabit (Mitte) haben am Montagnachmittag Spezialeinsatzkräften (SEK) Wohnungen durchsucht. Anlass war ein eskalierender Streit zwischen Angehörigen zweier Familien. Ersten Erkenntnissen zufolge soll dabei an der Pritzwalker Straße ein verbotenes Maschinengewehr und Macheten eine Rolle gespielt haben. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung zweier Wohnungen eines 44-Jährigen mit Wohnanschriften an der Uhlandstraße und der Ordensmeister Straße wurde keine der von Zeugen beschriebenen Waffen entdeckt. Die noch andauernden Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz führt die Kriminalpolizei.

Oranienburg: Leiche in Waldstück entdeckt

In einem Waldstück an einer Bunkeranlage bei Oranienburg (Oberhavel) ist eine Leiche entdeckt worden. „Wir haben dort gestern Abend eine leblose Person gefunden“, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Die Identität der Person ist noch nicht geklärt. Ein Tötungsdelikt werde zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Polizei und Staatsanwaltschaft Neuruppin seien vor Ort. Zeugen hatten die Leiche entdeckt und die Polizei informiert, wie es hieß.

Nauen: Motorradfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Nauen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war sie aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen im Landkreis Havelland auf einen Lastwagen gefahren. Die 44-Jährige wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag starb.

Nauen: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ebenfalls in Nauen ist ein weiterer Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Der 46 Jahre alte Mann sei am Montagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Andere Fahrzeuge seien der Sprecherin zufolge nicht beteiligt gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Wedding: Zwei Seniorinnen auf der Straße beraubt

In Wedding (Mitte) sind am Montagnachmittgag zwei Seniorinnen überfallen worden. Zunächst näherte sich gegen 15.50 Uhr ein Radfahrer einer 74-Jährigen und riss ihr an der Oxforter Straße im Vorbeifahren eine Kette vom Hals. Anschließend fuhr er in Richtung Dubliner Straße davon. Eine Dreiviertelstunde später erreichte eine 89-Jährige mit ihrem Rollator die Haustür ihres Wohnhauses an der Fehmarner Straße. Plötzlich trat ein Unbekannter an die Frau heran und riss ihr ihre Kette ab. Auf einem Fahrrad flüchtete der Mann in Richtung Föhrer Straße. In beiden Fällen wurden die Frauen leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen sowie die Fahndung nach dem Verdächtigen übernommen.

Velten: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall auf A111

Bei einem Unfall auf der A111 im Landkreis Oberhavel ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Der Kleintransporterfahrer sei in Richtung Berlin in Höhe Velten auf ein Lastwagengespann aufgefahren, das auf die Autobahn auffahren wollte, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab, der 46 Jahre alte Fahrer blieb aber unverletzt.

Kreuzberg: Jugendliche nach Streit am Gleisdreieck verletzt

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher in Kreuzberg sind in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr zwei 17-Jährige am Park am Gleisdreieck verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe einer der beiden durch einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf eine Platzwunde erlitten. Sein gleichaltriger Bekannter wurde durch einen Stich, vermutlich mit einer abgebrochenen Flasche, am Rücken verletzt. Sie wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo ihre Verletzungen ambulant behandelt wurden. Die ebenfalls als jugendlich beschriebenen Tatverdächtigen flüchteten. Die Ermittlungen dauern an.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail