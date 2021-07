Junge Berliner fahren mit Auto auf Wiese - Frau stirbt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 20. Juli.

Nauen: Motorradfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Nauen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war sie aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen im Landkreis Havelland auf einen Lastwagen gefahren. Die 44-Jährige wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag starb.

Kreuzberg: Jugendliche nach Streit am Gleisdreieck verletzt

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher sind in der Nacht zu Dienstag zwei 17-Jährige am Park am Gleisdreieck verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien die Jugendlichen mit einer zunächst unbekannten Tatwaffe angegriffen worden. Sie wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail