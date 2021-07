In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 18. Juli.

Schönefeld: Autofahrer nach Unfall festgenommen

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Schönefeld (Dahme-Spreewald) in der Nacht zu Sonntag von der Polizei festgenommen worden. Der Mann verunglückte mit seinem Auto gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Alt-Schönefeld/Rathausgasse, hieß es vor Ort. Dabei soll er mindestens einen Baum und mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt haben. Sein Auto kippte auf die Seite. Auto- und Trümmerteile waren meterweit zerstreut. Laut Zeugen war der Mann viel zu schnell unterwegs.

Kreuzberg: Polizei stoppt Konzert im SO36

Einsatzkräfte am Sonnabend vor dem SO36 in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Die Berliner Polizei hat am Sonnabendabend ein nicht genehmigtes Konzert im SO36 an der Oranienstraße in Kreuzberg gestoppt. Dabei waren etwa 150 Personen zusammengekommen, die auch auf der Straße standen, hieß es vor Ort. Die Konzert-Besucher folgten den Anweisungen der Einsatzkräfte und verließen den Club und die Straße.

Buckow: Feuerwehr löscht brennenden Golf

Die Feuerwehr konnte den Golf rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

An der Lipschitzallee in Buckow brannte am Sonnabendabend ein VW Golf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Charlottenburg: Zwei Verletzte bei Unfall

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall in Charlottenburg sind am Sonnabendabend zwei Autofahrer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Osnabrücker Straße. Die beiden Personen kamen ins Krankenhaus; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nähere Details zum Unfallhergang und zur Identität der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

