Junge Berliner fahren mit Auto auf Wiese - Frau stirbt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 18. Juli.

Junge Berlinerin stirbt bei Unfall in Ludwigslust-Parchim

Eine junge Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Granzin im Kreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Auto mit fünf etwa 20 Jahre alten Insassen aus Berlin am Sonnabendabend auf eine Wiese gefahren. Dabei habe der Fahrer einen zwei bis drei Meter tiefen Graben übersehen und sei mit dem Auto in diesen gefahren. Daraufhin habe sich der Wagen überschlagen und sei auf die Beifahrerseite gekippt. Die junge Frau wurde unter dem Auto eingeklemmt und starb noch vor Ort.

Zwei der Beifahrer wurden schwer verletzt per Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken geflogen. Zudem wurden zwei weitere Insassen leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zu dem Geschlecht der verletzten Insassen äußerte sich die Polizei nicht.

Schönefeld: Autofahrer nach Unfall festgenommen

Der Fahrer des Unfallwagens wurde festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Schönefeld (Dahme-Spreewald) in der Nacht zu Sonntag von der Polizei festgenommen worden. Der Mann verunglückte mit seinem Auto gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Alt-Schönefeld/Rathausgasse, hieß es vor Ort. Dabei soll er mindestens einen Baum und mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt haben. Sein Auto kippte auf die Seite. Auto- und Trümmerteile waren meterweit zerstreut. Laut Zeugen war der Mann viel zu schnell unterwegs.

Marienfelde: Gestürzter Radfahrer im Krankenhaus gestorben

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad in Marienfelde ist ein 71-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Senior am Freitag mit seinem Rad an einer Baustelle auf der Marienfelder Allee auf den Fußweg gefahren und gegen einen Steinpoller geprallt. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, denen er einen Tag später erlag.

Gesundbrunnen: Über zu laute Musik beschwert - Lebensgefährlicher Stich in den Oberkörper

In Gesundbrunnen ist am Sonnabendnachmittag ein 31-Jähriger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 16 Uhr auf der Weddingstraße ein Renault, aus dem laute Musik tönte. Wegen der Musik ging der 31-Jährige zu dem Auto und geriet dort mit dem 27 Jahre alten Fahrer in Streit, in dessen weiterem Verlauf sich beide geschlagen haben sollen. Plötzlich griff sich der 31-Jährige an seinen Oberkörper und ging von dem Renault zu einer Bar. Deren Gäste bemerkten eine Verletzung des Mannes und alarmierten Rettungskräfte. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Wagen unterdessen. Sanitäter stellten eine lebensgefährliche Stichverletzung fest und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich erschien auf der Wache des Polizeiabschnittes 18 der 27-Jährige und stellte sich. Er wies an einer Hand eine Schnittverletzung auf. Polizeieinsatzkräfte nahmen ihn fest, brachten ihn in ein Krankenhaus und anschließend in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Polizei stoppt Konzert im SO36

Einsatzkräfte am Sonnabend vor dem SO36 in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Die Berliner Polizei hat am Sonnabendabend ein nicht genehmigtes Konzert im SO36 an der Oranienstraße in Kreuzberg gestoppt. Dabei waren etwa 150 Personen zusammengekommen, die auch auf der Straße standen, hieß es vor Ort. Die Konzert-Besucher folgten den Anweisungen der Einsatzkräfte und verließen den Club und die Straße.

Prenzlauer Berg: Antisemitische Beleidigungen vor Restaurant

In Prenzlauer Berg ist am Sonnabendabend ein Israeli judenfeindlich beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte der 38 Jahre alte Inhaber eines Restaurants an der Dunckerstraße gegen 19.10 Uhr die Polizei und teilte den Einsatzkräften mit, dass ein Mann wiederholt seine Gäste und ihn belästigt haben soll. Als er ihn bat, dies zu unterlassen, beleidigte ihn der Mann judenfeindlich. Als der zunächst Unbekannte bemerkte, dass der 38-Jährige die Polizei rief, flüchtete er. Während der Aufnahme des Falls erschien eine Zeugin, die die Beleidigungen bemerkt haben soll und den Tatverdächtigen identifizieren konnte. Der 48-Jährige wurde rechtlich belehrt. Dabei gab er an, dass er den Restaurantbetreiber nicht beleidigt haben wolle. Die Ermittlungen gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Spandau: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonnabendabend bei einem Unfall in Spandau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 19.35 Uhr auf der Straße Am Juliusturm, als der Motorradfahrer vor ihm mit seiner Yamaha bremste und der 29-Jährige auffuhr. Der Motorradfahrer geriet ins Schlingern und stürzte. Nach einer Erstversorgung am Unfallort durch Kräfte der Feuerwehr kam der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW Golf blieb ebenso unverletzt wie drei weitere Personen, die in seinem Auto saßen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Buckow: Feuerwehr löscht brennenden Golf

Die Feuerwehr konnte den Golf rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

An der Lipschitzallee in Buckow brannte am Sonnabendabend ein VW Golf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilte, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat übernommen.

Charlottenburg: Zwei Verletzte bei Unfall

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall in Charlottenburg sind am Sonnabendabend zwei Autofahrer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Osnabrücker Straße. Die beiden Personen kamen ins Krankenhaus; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nähere Details zum Unfallhergang und zur Identität der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

