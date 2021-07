In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 17. Juli.

Neukölln: Teile der Zimmerdecke stürzen auf Krankenhaus-Patienten

Berlin. In einem Krankenhaus in Neukölln sind am Freitagabend Teile einer Zimmerdecke auf Patienten hinabgestürzt. Der Vorfall ereignete sich im Ida-Wolff-Krankenhaus des Krankenhausbetreibers Vivantes. Vor Ort hieß es, die Deckenteile stürzten gegen 22 Uhr auf zwei Patienten, die sich gerade in dem Zimmer aufhielten.

Ein Patient konnte sich demnach aus dem Zimmer retten und auf dem Gang um Hilfe rufen. Der andere Patient konnte sich offenbar nicht selbst von den Trümmerteilen befreien und musste auf Hilfe warten.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr machten den Weg für einen Transport in ein anderes Zimmer frei. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit unklar. Die beiden Personen wurden von Notfallsanitätern und einem Notarzt gesichtet, konnten aber vor Ort bleiben. Sie erlitten leichte Verletzungen.

Wiesenburg/Mark: Autofahrer fährt nachts gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in der Nähe von Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei am frühen Sonnabendmorgen auf der Bundesstraße 107 bei Neuehütten Richtung Gölzke aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, berichtete die Polizei. Bei dem Aufprall gegen den Baum sei er im Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn daraus befreit. Der Mann kam nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, starb dort aber später.

Mitte: Gewaltsamer Streit am Alexanderplatz - Festnahmen

Drei Personen wurden am Alexanderplatz festgenommen.

Foto: Thomas Peise

Am Alexanderplatz in Mitte zwischen dem Fernsehturm und dem

Neptunbrunnen ist es in der Nacht Sonnabend zu einem gewaltsamen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei konnte drei Personen festnehmen, hieß es vor Ort. Ob jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt. Auch die Hintergründe sind noch unklar.

Wartenberg: Feuerwehr rückt bei Wasserrohrbruch mit Kran an

Der Wasserrohrbruch ereignete sich an der Straße Genossenschaftssteg.

Foto: Thomas Peise

Die Berliner Feuerwehr war am Freitagabend in Wartenberg bei einem Wasserrohrbruch im Einsatz. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Kran an, um eine Laterne an der Straße Genossenschaftssteg zu entfernen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail