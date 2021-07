In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 16. Juli.

Kreuzberg: Jugendlicher auf E-Scooter von Auto erfasst

Berlin. In Kreuzberg wurde gestern Nachmittag ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 15-Jährige die Fahrbahn des Mehringdamms von der Fidicinstraße kommend in Höhe der Fußgängerfurt überquert haben, obwohl die dortige Fußgängerampel Rot gezeigt habe. Ein 36-Jähriger, der mit seinem Daewoo auf dem Mehringdamm in Richtung Gneisenaustraße unterwegs war, erfasste den E-Scooter mit seinem Fahrzeug. Der Jugendliche erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Tankstellenüberfall in Spandau

In Spandau überfielen in der vergangenen Nacht zwei Unbekannte den Angestellten einer Tankstelle. Gegen 22.50 Uhr betraten die mit einer Pistole und einem Totschläger bewaffneten Männer die Filiale in der Streitstraße. Sie bedrohten den 21 Jahre alten Angestellten und forderten die Kassenöffnung. Mit Bargeld, Zigaretten und Süßigkeiten ergriff das Duo schließlich die Flucht. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichshain: Mann nach gefährlicher Körperverletzung auf Intensivstation

In Friedrichshain verletzten drei Männer einen 37-Jährigen gestern Abend so schwer, dass dieser nun intensivmedizinisch behandelt werden muss. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 19.50 Uhr in der Koppenstraße in Höhe einer Fahrbahnunterführung zu dem Angriff des Trios auf den Mann, der in einem Schlafsack lag. Die Tatverdächtigen sollen mehrfach auf ihn eingetreten und geschlagen, sowie eine Bierflasche in sein Gesicht geschlagen und ihn gewürgt haben.

Der Angegriffene flüchtete in eine nahegelegene City-Toilette. Passanten hatten inzwischen die Polizei verständigt. Diese fand den Schwerverletzten wenig später in seinem Versteck und nahm zwei der drei Tatverdächtigen, einen 23- und einen 28-Jährigen, in der Nähe fest. Der dritte Tatverdächtige ist noch flüchtig. Die Festgenommenen wurden für Blutentnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

