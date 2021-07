Wegen der brutalen Attacke auf mehrere Tschetschenen muss sich Nasser Remmo am Mittwoch vor Gericht verantworten.

Nasser Remmo muss sich am Mittwoch in Moabit vor Gericht verantworten (Symbolbild).

Organisierte Kriminalität Nasser Remmo am Mittwoch vor Gericht

Berlin. Das Vorstrafenregister von Nasser Remmo ist lang. Seit 1994 wurde das Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans immer wieder unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Verkehrs- und Waffendelikten und einer ganzen Reihe anderer Vergehen verurteilt. Insgesamt hat der heute 44-Jährige bereits 15 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Demnächst dürften möglicherweise weitere hinzukommen.

Denn ab Mittwoch muss sich der Intensivtäter erneut vor der Justiz verantworten. Die Anklage vor dem Amtsgericht Tiergarten lautet auf gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Nasser Remmo vor, an den Abenden des 7. und des 8. November auf dem Vorplatz des Bahnhofs Gesundbrunnen mit weiteren unbekannten Mittätern mehrere Männer angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben.

Die Angreifer sollen dabei auch Schlagstöcke und Eisenstangen eingesetzt und zwei Männer niedergestochen haben. Bei den Opfern handelt es sich laut Anklage um Tschetschenen. Die Ermittler werten die Attacken in Gesundbrunnen als Racheakt für den Angriff auf einen Spätkauf an der Neuköllner Wildenbruchstraße wenige Stunden zuvor.

Racheakt für Tschetschenen-Attacke auf Neuköllner Spätkauf

Vermummte hatten das Geschäft, das dem Remmo-Clan zugeordnet wird, gestürmt. Laut Zeugen waren rund 30 Personen mit Wasserpfeifen, Messern und und Einrichtungsgegenständen aufeinander losgegangen.

Nasser Remmo trägt seit 2019 eine elektronische Fußfessel, deren GPS-Daten die Ermittler schließlich auf seine Spur führten. Im Februar wurde er festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er steht außerdem im Verdacht, weiter in den Drogenhandel verstrickt zu sein. Seine Festnahme beruhte damals auch auf „Enchrochat“-Daten. Zeitgleich zu seiner Festnahme wurden in Berlin und Brandenburg 22 Objekte durchsucht.

Mitglieder des Remmo-Clans werden für mehrere spektakuläre Verbrechen verantwortlich gemacht wie den Goldmünzenraub aus dem Bode-Museum 2017 oder den Einbruch ins Grüne Gewölbe 2019 in Dresden.