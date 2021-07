In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 15. Juli.

Schöneberg: Frau verletzt Mann im Gleisdreieck-Park mit einem Messer

Im Berliner Park am Gleisdreieck in Schöneberg ist ein junger Mann von einer Frau mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass sich die junge Frau am Donnerstagmorgen gegen vier Uhr gegen den Mann wehrte, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Fall berichtet. Das Alter der beiden sowie weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zu der Körperverletzung und den Hintergründen aufgenommen.

Tegel: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall in Tegel sind am Mittwochnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte gegen 16.15 Uhr ein 65-Jähriger, mit seinem Smart einen BVG-Bus auf der Bernauerstraße von rechts über den Parkstreifen zu überholen. Dabei stieß er gegen einen geparkten Honda, der durch den Aufprall in ein Gebüsch geschoben wurde. Eine 37-Jährige, die in dem Honda saß, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Kräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Fahrzeug befreien. Der Smart wurde durch den Aufprall gegen den Bus und dann gegen einen Baum geschleudert. Auch der 65-Jährige wurde schwer verletzt. Nach Erstbehandlungen brachten Rettungskräfte ihn und die schwerverletzte Frau in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

