Auto und Anhänger angezündet – Verdächtiger gefasst

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch in Staaken einen mutmaßlichen Autobrandstifter gefasst. Der 18-Jährige sei gegen 2.10 Uhr in der elterlichen Wohnung festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung. Er steht im Verdacht, am Cosmarweg einen BMW und einen Hochlader-Anhänger angezündet zu haben.

Dort hatte ein 20 Jahre alter Spaziergänger gegen 23.30 Uhr die Flammen bemerkt, Polizei und Feuerwehr verständigt. Das Feuer konnte gelöscht werden, allerdings brannte der hintere Teil des BMW vollständig aus. Ein dahinter geparkter Renault wurde durch die Hitze stark beschädigt. Eine Plane sowie die Ladung auf dem Anhänger, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war, wurden ebenfalls zerstört. Verletzt wurde niemand.

„Aufgrund von Zeugenbefragungen konnte ein 18 Jahre alter Heranwachsender als Tatverdächtiger identifiziert werden, der in der Nachbarschaft wohnt“, schreibt die Polizei. Ein politisches Motiv für die Tat sei derzeit nicht erkennbar. Der junge Mann sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es weiter.

In Berlin werden immer wieder geparkte Autos durch Flammen zerstört oder beschädigt. Die Polizei geht meistens von Brandstiftung aus. So brannte in der Nacht zu Mittwoch außerdem ein VW am Dohnagestell in Wedding vollständig aus, ein daneben abgestellter Opel wurde beschädigt. An der Neuköllner Walterstraße wurden zeitgleich zwei Krankenfahrstühle angezündet. Auch in der Nacht zu Dienstag waren mehrere Fahrzeuge in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Treptow-Köpenick in Brand gesteckt worden.