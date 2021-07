Anlaufstelle für Terroropfer betreute bislang 350 Menschen

Rund 350 Menschen hat die Zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen des Landes Berlin seit ihrer Gründung im Juli 2018 betreut. Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg 2018 seien es 52 und nach der Amokfahrt eines Irakers auf der Berliner Stadtautobahn im vergangenen Jahr 46, sagte die Leiterin Friederike von Holtum am Mittwoch. Die meisten Menschen, insgesamt 200, würde man aber im Nachgang des Terroranschlags vom Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016 unterstützen.

Zum einen gehe es dabei um psychosoziale Hilfe, wie Seelsorge oder langfristige Therapien, so von Holtum weiter – aber auch um finanzielle Fragen wie die Übernahme von Krankenhauskosten oder Renten. Die Anlaufstelle leistet die Hilfe dabei nicht selbst, sondern vermittelt die Betroffenen an Einrichtungen wie etwa den Berliner Krisendienst, die Gewaltschutz- oder die Traumaambulanz. „Unsere Aufgabe ist es, diese Akteure zusammenzubringen.“

Die Anlaufstelle wurde nach dem Terroranschlag vom Breitscheidplatz im Dezember 2016 geschaffen. Damals hatte es von den Opfern und ihren Angehörigen viel Kritik an den Berliner Behörden gegeben. Damals „haben die Betroffenen nicht unbedingt die Hilfe bekommen, die sie benötigt haben“, sagt von Holtum. Wer als Betroffener gilt, wird relativ breit definiert als jeder, der in seiner „physischen oder psychischen Integrität mittelbar oder unmittelbar durch den Anschlag beeinträchtigt wurde“. Dazu gehören etwa auch Ersthelfer oder Menschen, die einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben.

Behrendt: Großlage wie 9/11 könne man nicht auffangen

Perspektivisch will die Anlaufstelle ihr Angebot ausbauen. So soll es künftig Fallmanager geben, die den Betroffenen langfristig an die Seite gestellt werden. Die Stelle selbst zählt neben von Holtum vier weitere Mitarbeiterinnen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), in dessen Haus die Stelle angesiedelt ist, stellte aber auch klar: „Ein Schadensereignis von sehr großem Ausmaß wie 9/11 mit vierstelligen Opferzahlen können wir nicht auffangen.“