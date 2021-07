Mehrere Autos brennen in Spandau und Friedrichshagen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 13. Juli.

Spandau und Friedrichshagen: Wieder brennen Autos in Berlin

Erneut haben in Berlin mehrere Autos gebrannt. In der Nacht zum Dienstag standen Fahrzeuge in den Bezirken Treptow-Köpenick und Spandau in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Im westlichen Ortsteil Staaken brannten demnach ein Auto, ein Roller, ein Anhänger und Teile eines Transporters. Im östlich gelegenen Friedrichshagen hätten ein Auto und ein Kleintransporter gebrannt. Die Flammen griffen laut dem Sprecher auf einen Schuppen und zum Teil auf ein weiteres Auto über. Die Feuerwehr sei mit jeweils 16 Einsatzkräften angerückt.

In den vergangenen Monaten sind in Berlin immer wieder Autos durch Brände zerstört oder beschädigt worden. Die Polizei geht in vielen der Fälle von Brandstiftung aus.

Charlottenburg: Frau tot aufgefunden

An der Schlüterstraße in Charlottenburg ist es am Montagnachmittag offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen. Laut ersten Informationen von vor Ort wurde gegen 16.45 Uhr eine bewusstlose Frau in einer Wohnung im vierten Stock entdeckt. Wiederbelebungsversuche eines Notarztes blieben demnach erfolglos.

Königs Wusterhausen: Razzia mit 160 Beamten - Polizisten stürmen Wohnhaus

Kräfte der Brandenburger- und der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen in Königs Wusterhausen ein Wohnhaus gestürmt und einen 21-Jährigen verhaftet. Um kurz vor 6 Uhr rückten die Beamten in der Bettina-von-Arnim-Straße an. Der Mann steht im Verdacht, an der Sprengung mehrerer Fahrkartenautomaten auf Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg beteiligt gewesen zu sein. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro beziffert. Alle Details zur Razzia in Königs Wusterhausen lesen Sie hier.

Wedding: Polizeiauto landet bei Unfall auf dem Dach - fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Polizeifahrzeuges mit einem Transporter sind am Montag in Berlin fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Noch nicht geklärt war nach Angaben der Polizei zunächst, ob das Einsatzfahrzeug mit Sonderrechten - also mit Blaulicht - unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen an der Kreuzung Seestraße/Dohnagestell in Wedding (Mitte) von dem links abbiegenden Kastenwagen seitlich erfasst. Das Polizeifahrzeug landete bei dem Zusammenstoß auf dem Dach.

Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

Foto: Thomas Peise

Die Polizistin am Steuer und ihr Kollege auf dem Beifahrersitz sowie der Fahrer des Transporters mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen im Polizeiwagen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Foto: Morris Pudwell