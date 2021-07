Mehrere Autos brennen in Spandau und Friedrichshagen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 13. Juli.

Mitte: Junge Frau stürzt aus Fenster und stirbt

Eine junge Frau ist in Mitte aus einem Fenster in einem oberen Stockwerk eines Hauses gestürzt und gestorben. Der Grund für den Sturz in der Nacht zu Dienstag war zunächst noch unbekannt, wie die Polizei berichtete. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 4.20 Uhr alarmiert. Polizisten befragten am Dienstagmorgen Zeugen. Um drei englischsprachige Freunde der Toten kümmerte sich ein Seelsorger, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Die Wohnung liegt demnach im sechsten Stock eines siebenstöckigen Mietshauses in der Straße An der Kolonnade zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie es in solchen Fällen üblich ist. Das genaue Alter und die Nationalität der Frau wurden noch nicht mitgeteilt.

Medien berichteten, es habe sich um einen Unfall gehandelt. In der Wohnung hätten Menschen gefeiert. Die junge Frau soll sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und dann das Gleichgewicht verloren haben, hieß es.

Spandau und Friedrichshagen: Wieder brennen Autos in Berlin

Erneut haben in Berlin mehrere Autos gebrannt. In der Nacht zum Dienstag standen Fahrzeuge in den Bezirken Treptow-Köpenick und Spandau in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Im westlichen Ortsteil Staaken brannten demnach ein Auto, ein Roller, ein Anhänger und Teile eines Transporters. Im östlich gelegenen Friedrichshagen hätten ein Auto und ein Kleintransporter gebrannt. Die Flammen griffen laut dem Sprecher auf einen Schuppen und zum Teil auf ein weiteres Auto über. Die Feuerwehr sei mit jeweils 16 Einsatzkräften angerückt.

In den vergangenen Monaten sind in Berlin immer wieder Autos durch Brände zerstört oder beschädigt worden. Die Polizei geht in vielen der Fälle von Brandstiftung aus.

Charlottenburg: Nach Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

In Zusammenhang mit einer am Samstag, 10. Juli 2021 begangenen Unfallflucht in Charlottenburg-Nord bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem geflüchteten Autofahrer und dessen Beifahrer.

Wie berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 21.45 Uhr im Heilmannring. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi mit polnischen Autokennzeichen fuhr nach Angaben von Zeugen zu schnell im Heilmannring. Das Fahrzeug kam aus Richtung Nikolaus-Groß-Weg und stieß in Höhe der Hausnummer 68 mit einem abbiegenden VW-Fahrer zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde in der Folge eine Fußgängerin schwer und eine weitere leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete mit seinem Beifahrer zu Fuß vom Unfallort, wobei einer der beiden Männer barfuß weggerannt sein soll.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) fragt:

Wer hat die beiden Männer flüchten sehen bzw. kann Angaben zu deren Fluchtrichtung machen?

Wer hat den Unfall beobachtet und hat sich bislang noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) im Hohenzollernring 125 in Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-272367 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Charlottenburg: Frau tot aufgefunden

An der Schlüterstraße in Charlottenburg ist es am Montagnachmittag offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen. Laut ersten Informationen von vor Ort wurde gegen 16.45 Uhr eine bewusstlose Frau in einer Wohnung im vierten Stock entdeckt. Wiederbelebungsversuche eines Notarztes blieben demnach erfolglos.

Königs Wusterhausen: Razzia mit 160 Beamten - Polizisten stürmen Wohnhaus

Kräfte der Brandenburger- und der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen in Königs Wusterhausen ein Wohnhaus gestürmt und einen 21-Jährigen verhaftet. Um kurz vor 6 Uhr rückten die Beamten in der Bettina-von-Arnim-Straße an. Der Mann steht im Verdacht, an der Sprengung mehrerer Fahrkartenautomaten auf Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg beteiligt gewesen zu sein. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro beziffert. Alle Details zur Razzia in Königs Wusterhausen lesen Sie hier.

Wedding: Polizeiauto landet bei Unfall auf dem Dach - fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Polizeifahrzeuges mit einem Transporter sind am Montag in Berlin fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Noch nicht geklärt war nach Angaben der Polizei zunächst, ob das Einsatzfahrzeug mit Sonderrechten - also mit Blaulicht - unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Wagen an der Kreuzung Seestraße/Dohnagestell in Wedding (Mitte) von dem links abbiegenden Kastenwagen seitlich erfasst. Das Polizeifahrzeug landete bei dem Zusammenstoß auf dem Dach.

Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

Foto: Thomas Peise

Die Polizistin am Steuer und ihr Kollege auf dem Beifahrersitz sowie der Fahrer des Transporters mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen im Polizeiwagen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Fünf Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Mitte: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte erlitt gestern Abend ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll zunächst, gegen 18.30 Uhr, ein BMW Fahrer in der Alexanderstraße auf einen vor ihm fahrenden 23-jährigen Motorradfahrer aufgefahren sein. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm fahrenden Mercedes geschoben. Der junge Mann erlitt diverse Verletzungen an Kopf und Körper. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.