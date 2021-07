Gesprengte Automaten: Polizei durchsucht Wohnungen

Königs Wusterhausen. Kräfte der Brandenburger- und der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen in Königs Wusterhausen ein Wohnhaus gestürmt und einen 21-Jährigen verhaftet. Um kurz vor 6 Uhr rückten die Beamten in der Bettina-von-Arnim-Straße an.

Der Mann steht im Verdacht, an der Sprengung mehrerer Fahrkartenautomaten auf Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg beteiligt gewesen zu sein. Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro beziffert, zur Höhe des entwendeten Geldes machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Die Beamten durchsuchten mehrere Objekte.

Foto: Maurizio Gambarini

Rund 160 Beamte waren im Einsatz und durchsuchten acht Objekte in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Dahme-Spreewald. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wurden bislang zwei Haftbefehle vollstreckt. Einer der fünf Tatverdächtigen befindet sich bereits wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft.

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen wir zusammen mit der @PolizeiBB insgesamt acht Wohnungen in den Landkreisen #MärkischOderland und #DahmeSpreewald. Hintergrund ist ein Ermittlungskomplex gegen eine Bande, die im Verdacht steht, Fahrkartenautomaten gesprengt zu haben. pic.twitter.com/afgNRBHEUB — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) July 13, 2021

Automaten durch Gasgemisch aufgesprengt

Insgesamt acht Wohnungen wurden in Brandenburg durchsucht – neben Königs Wusterhausen unter anderem auch in Neuhardenberg und Hoppegarten. In vier Fällen sollten Haftbefehle vollstreckt werden, der fünfte Gesuchte befand sich bereits wegen eines anderen Delikts in einer Justizvollzugsanstalt. Bei den Tätern handelt es sich um russische Staatsbürger im Alter von 16 bis 35 Jahren, dem Vernehmen nach um Tschetschenen. Der Bande werden elf Taten in Brandenburg und fünf in Berlin zugeordnet - in Heiligensee, Kaulsdorf, zwei Mal Biesdorf und Hohenschönhausen.

Die Maßnahmen fanden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) statt. Den Mitgliedern der Bande werden insgesamt 17 Taten in den vergangenen zwölf Monaten vorgeworfen – davon 16 in Berlin und Brandenburg und einer in Baden-Württemberg. In 14 Fällen wurden die Automaten durch das Einleiten eines Gasgemischs aufgesprengt, in den übrigen anderweitig geöffnet. Allein der Sachschaden wird auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe beziffert.