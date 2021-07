In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 9. Juli.

Potsdam: Randalierer von Sanssouci erliegt seinen Verletzungen

Der 23-jährige Einbrecher, der im Orangerieschloss des Welterbeparks Sanssouci randaliert hatte und dann vom Dach gestürzt war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Freitag. Zuerst hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichtet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam habe ein Verfahren zu Ermittlung der Todesursache eingeleitet, erklärte die Sprecherin.

Der 23-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch an den „Neuen Kammern“ und an einer Villa nahe des Parks Scheiben eingeschmissen und dann im Orangerieschloss randaliert. Als die Polizei anrückte, stürzte er sich nackt vom Dach eines Pavillons des Orangerieschlosses und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wilmersdorf: Transporter und Pkw brennen - Brandstiftung vermutet

In Wilmersdorf haben am Freitagfrüh zwei Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, sahen Passanten gegen 3.40 Uhr einen brennenden Mercedes-Transporter in der Barstraße und wenig später Flammen an einem in der Wallenbergstraße abgestellten Audi. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

