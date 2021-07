Zwei Radfahrer in Berlin angefahren

Berlin. Ein Radfahrer und eine Radfahrerin sind durch Unfälle in Berlin verletzt worden. Die 35-jährige Frau wurde am Dienstag auf dem Radweg der Skalitzer Straße in Kreuzberg von einem rechts abbiegenden Lastwagen angefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Radfahrer fuhr am Dienstagabend in Prenzlauer Berg auf dem Radweg der Ostseestraße Richtung Wisbyer Straße. Laut Zeugen soll ein Autofahrer beschleunigt haben und auf einer Kreuzung den Radfahrer angefahren haben. Zu Fuß floh der Täter vom Unfallort. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und ermittelt wegen Fahrerflucht.

( dpa )