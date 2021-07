Nach Italien-Sieg: Autokorso am Tauentzien legt Verkehr lahm

Charlottenburg: Autokorso am Tauentzien nach Italien-Sieg

Mehrere hundert Menschen haben am späten Dienstagabend in Charlottenburg den Sieg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Halbfinalspiel gegen Spanien gefeiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlief der kollektive Jubel ohne Zwischenfälle. Kurz nach Mitternacht habe sich am Tauentzienstraße ein Autokorso mit geschätzt 150 Wagen in Bewegung gesetzt. Zeitweise sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach rund einer Stunde sei alles vorüber gewesen.

Pankow: Autofahrer erfasst Fahrradfahrer und flüchtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einem Unbekannten. Ein 36 Jahre alter Radfahrer war am Dienstag auf dem Radweg an der Ostseestraße in Pankow Richtung Wisbyer Straße unterwegs. Gegen 20.30 Uhr soll nach Angaben von Zeugen der Fahrer eines BMW, der die Ostseestraße in Richtung Paul-Grasse-Straße befuhr, beschleunigt und den Kreuzungsbereich Ostseestraße Ecke Gubitzstraße überquert haben. Dabei erfasste der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den 36-Jährigen und entfernte danach zu Fuß vom Unfallort. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug, an dem Spuren gesichert wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte: Mann bespuckt und beleidigt Mädchen rassistisch

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Mitte rechtsextremistische Parolen gerufen und eine Jugendliche attackiert. Gegen 18.45 Uhr hielt sich der Mann an der Friedrichstraße auf, als der die Parolen schrie. Eine 17-Jährige wurde in der Folge von dem Unbekannten zunächst rassistisch beleidigt. Anschließend spuckte ihr der Täter ins Gesicht und auf das T-Shirt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Schöneberg: Mann sticht auf Ex-Schwager ein

Ein Passant hat in der Nacht zu Mittwoch Rettungskräfte zu einem schwer verletzten Mann in Schöneberg gerufen. Der Zeuge gab an, den 29-Jährigen kurz nach 23 Uhr mit stark blutenden Verletzungen an der Kurmärkischen auf dem Gehweg aufgefunden zu haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Stich- und Schnittverletzungen am Arm operiert wurden. Der 29-Jährige soll in seiner nahegelegenen Wohnung an der Kurmärkischen Straße mit dem Ex-Mann seiner Schwester in Streit geraten sein, in dessen Folge ihn der ehemalige Schwager (38) mit einem Messer verletzt haben soll. danach soll der Angreifer die Wohnung verlassen haben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail