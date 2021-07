Mick-Jagger-Gemälde aus Charlottenburger Galerie gestohlen

Berlin. Aus der Galerie Crone an der Fasanenstraße in Charlottenburg wurde am vergangenen Sonnabend ein Gemälde von Rolling-Stones-Boss Mick Jagger gestohlen. Das berichtet die B.Z. Demnach soll ein Unbekannter am Freitag auffällig großes Interesse an dem Ölgemälde der Rock-Legende in der Galerie gezeigt haben.

Als ein Galerie-Mitarbeiter am Tag darauf kurz seinen Platz verließ um sich die Hände zu waschen, war das Bild des österreichischen Künstlers Robert Muntean verschwunden. Das 80 mal 65 Zentimeter große Bild war aber bereits verkauft. Der Käufer soll ein Manager aus der Kreativbranche sein.

Galerist bittet Dieb um Rückgabe des Ölgemäldes

Nach Angaben der B.Z. bittet Galerist Markus Peichl (63) den Dieb, das Kunstwerk zurückzugeben. „Es geht nicht nur um den materiellen Wert, sondern auch um den emotionalen und ideellen. So ein Kunstwerk hat für alle Beteiligten eine Bedeutung, die über seinen Preis hinausgeht. Deshalb hoffen wir, dass es sich der Dieb nochmals überlegt. Wenn er Kunst liebt, bringt er die Arbeit zurück. Wir würden dann auf eine Anzeige verzichten.“

