In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 5. Juli.

In der Straße "Krebsgang" in Neukölln geriet ein Wagen in Brand, nachdem ein Dieb offenbar versucht hatte, ihn kurzzuschließen.

Neukölln: Autodieb will Wagen kurzschließen und löst Feuer aus

Gegen 22.20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zusammen mit der Berliner Polizei in die Straße "Krebsgang" in der Nähe des S-Bahnhofs Köllnische Heide in Neukölln alarmiert. Zeugen teilten mit, dass in einem dort abgestellten Auto im Innenraum ein deutlicher Flammenschein zu sehen war. Ein Mann soll sich in einem anderen Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von der Örtlichkeit entfernt haben. Die Besatzung eines Einsatzfahrzeugs der Berliner Polizei vom Abschnitts 54 konnte die Flammen mit eigenen Mitteln löschen.

Die alarmierte Feuerwehr trennte die Batterie vom Fahrzeug, konnte aber den laufenden Motor des in Brand geratenen Wagens jedoch nicht abstellen, da der Innenraum fast vollständig verkohlt war. Die Kriminalpolizei kam zur Einsatzstelle und sicherte diverse Spuren. Mithilfe der Einsatzkräfte der Berliner Polizei konnte das Auto abgewürgt werden. Es wurde ein großer Stofffetzen in den Auspuff gesteckt. Offenbar hatten ein oder mehrere Autodiebe versucht, den Wagen kurzzuschließen. Freigelegte Kabel und Drähte führten offenbar zu einem Kabelbrand, bei dem schnell Teile des Fahrersitzes in Flammen standen. Offenbar gaben die Diebe dann den Wagen auf und flüchteten.

Kreuzberg: Sechs Autos brennen aus

In der Nacht brannten auf einem Parkplatz an der Ecke Lindenstraße / Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg mindestens sechs Autos

Gegen 0.50 Uhr erreichten die Leitstelle der Berliner Feuerwehr mehrere Anrufe über brennende Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Ecke Lindenstraße / Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr standen mindestens sechs Fahrzeuge in Flammen. Sofort wurden Einsatzkräfte nachalarmiert.

Am Ende des Einsatzes waren über 20 Kräfte der Berliner Feuerwehr und fast ebensoviel Polizisten vor Ort. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, Brandstiftung gilt jedoch als wahrscheinlich.

Charlottenburg: Transporter in Brand

In der Nacht brannte in Charlottenburg am Einsteinufer ein Transporter der Wohnungsgesellschaft "Vonovia". Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ehe er auf die Umgebung übergriff, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Wagen hatte Totalschaden. Weitere Schäden gab es nicht. Verletzt wurde niemand. Als Ursache gilt Brandstiftung als wahrscheinlich.

