In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 4. Juli.

Neukölln: Vier Autos durch Feuer beschädigt - Brandstiftung vermutet

Ein Auto brannte auf einem Parkplatz in Neukölln.

Foto: Peise

In Neukölln sind in der vergangenen Nacht vier geparkte Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Passant gegen 3.15 Uhr Flammen an einem auf dem Mittelsteifen der Sonnenallee geparkten Renault bemerkt und verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer bereits auf zwei weitere Fahrzeuge übergegangen. Der Renault brannte nahezu vollständig aus. Ein Nissan und ein VW-Transporter wurden stark beschädigt, ein weiterer Nissan leicht. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Feststellungen wird als Brandursache eine Brandstiftung vermutet, hieß es von der Polizei. Während der Maßnahmen von Feuerwehr und Polizei war die Sonnenallee zwischen Fuldastraße und Schönstedtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Lichtenberg: Mann randaliert und droht mit Messer, weil er keinen Döner bekommen hat

In Fennpfuhl (Lichtenberg) soll ein Mann am Sonnabend mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben, weil er an einem Imbiss keinen Döner bekommen hat. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen gegen 16 Uhr die Polizei zum Anton-Saefkow-Platz verständigt und angegeben, dass ein Mann sich sehr aggressiv verhalten und randalieren würde. Als die Polizisten eintrafen, konnten sie in der Nähe einen 39-Jährigen feststellen. Der Mann habe selbst angegeben, sehr wütend zu sein, weil er an einem Imbiss keinen Döner erhalten habe. Zeugen berichteten, dass er nicht nur einen Mülleimer von einer Straßenlaterne gerissen, sondern anschließend mit einem Messer mehrere Personen bedroht habe. Der 39-Jährige räumte die Sachbeschädigung ein, stritt die Bedrohungen jedoch ab.

In seiner Tasche fanden die Polizisten zwei Messer und beschlagnahmten sie. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines psychischen Zustands stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.

Mitte: Zwei Männer werden mit Messer bedroht - Festnahme

In der Gormannstraße/Mulackstraße in Mitte sind in der vergangenen Nacht ein 19- und ein 20-Jähriger von einer Person einer zehnköpfigen Gruppe mit einem Messer bedroht worden. Er habe Geldbörsen und Smartphones gefordert. Den jungen Männern sei zunächst die Flucht gelungen. Wenig später wurden die beiden Männer auf einem Sportplatz in der Gormannstraße/Steinstraße erneut durch die Gruppe umringt und von derselben Person wie zuvor bedroht. Als die Polizei eintraf, flüchtete die Gruppe. Den Polizisten gelang es jedoch, drei junge Männer im Alter von 24, 25 und 26 Jahren, vorläufig festzunehmen. Nachdem die Bedrohten den 24-Jährigen als den Haupttäter identifiziert hatten, wurde dieser für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Bei ihm fanden sie auch das genutzte Messer. Seine Mittäter wurden nach erkennungsdienstlichen Behandlungen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichshain: Betrunkener geht auf die Straße und wird von Auto erfasst

Ein betrunkener 37-Jähriger ist am Sonnabend bei einem Unfall in Friedrichshain schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat der Mann betrunken die Holzmarktstraße. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin erfasste den 37-Jährigen, der mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und zu Boden stürzte. Aufgrund des abrupten Abbremsens kam es zwei Fahrzeuge hinter dem VW der Frau zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 49-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 37-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung hatte bei ihm einen Wert von 3,6 Promille ergeben, im Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Die 28 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden

Steglitz: Betrunkener beleidigt und droht Vater mit Töchtern

Ein alkoholisierter 41 Jahre alter Mann hat am Sonnabend im Stadtpark Steglitz einen Vater und seine Töchter im Alter von neun und elf Jahren rassistisch beleidigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drohte der Betrunkene auch ein Messer zu benutzen. Die Mädchen sollen weinend weggelaufen sein. Passanten seien dem 41-Jährigen zur Hilfe gekommen, als sich der Betrunkene bedrohlich vor dem Vater aufbaute. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in der Grünanlage fest. Ein Messer fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des Mannes nicht. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei ihm ein Wert von über 2,3 Promille gemessen. In einer Polizeidienststelle musste er sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurde er entlassen und sieht nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung entgegen.

Mitte: Polizei am James-Simon-Park und im Lustgarten wegen Partys im Großeinsatz

Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Foto: Peise

Wieder Ärger am James-Simon-Park und im Lustgarten in Mitte: Informationen von vor Ort zufolge gab es am Abend immer wieder kurze teils heftige Auseinandersetzungen an beiden Örtlichkeiten. Eine Person soll verletzt worden sein. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Anschließend wurde die Menschenmasse in Richtung Hackescher Markt weggeleitet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Moabit: Nackter Mann springt in die Spree

Feuerwehrleute retten einen Mann aus der Spree.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 22.30 Uhr zur Lutherbrücke am Schloss Bellevue in Moabit verständigt worden. Dort war ein nackter Mann von der Brücke in die Spree gesprungen und schwamm dort. Taucher holten den Mann dann aus dem Wasser. Er wurde unterkühlt dem Rettungsdienst übergeben, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Vor Ort waren 36 Kräfte, darunter auch die Wasserwacht.

#Person_im_Wasser

Die @Berliner_Fw wurde um 22:30 zur Lutherbrücke in Moabit alarmiert. Eine Person konnte mit Hilfe unserer #Taucher in Sicherheit gebracht werden und wurde unterkühlt dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren 36 Kräften,darunter auch die Wasserwacht des @DRK. pic.twitter.com/7twDc5wiFu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 3, 2021

