Berlin-Neukölln: Auto brennt auf Parkplatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 4. Juli.

Neukölln: Auto brennt auf Parkplatz

Ein Auto brannte auf einem Parkplatz in Neukölln.

Foto: Peise

Auf einem Parkplatz in der Sonnenallee in Neukölln hat in der vergangenen Nacht ein Auto gebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mitte: Polizei am James-Simon-Park und im Lustgarten wegen Partys im Großeinsatz

Die Polizei nimmt einen Mann fest.

Foto: Peise

Wieder Ärger am James-Simon-Park und im Lustgarten in Mitte: Informationen von vor Ort zufolge gab es am Abend immer wieder kurze teils heftige Auseinandersetzungen an beiden Örtlichkeiten. Eine Person soll verletzt worden sein. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. Anschließend wurde die Menschenmasse in Richtung Hackescher Markt weggeleitet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Moabit: Nackter Mann springt in die Spree

Feuerwehrleute retten einen Mann aus der Spree.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 22.30 Uhr zur Lutherbrücke am Schloss Bellevue in Moabit verständigt worden. Dort war ein nackter Mann von der Brücke in die Spree gesprungen und schwamm dort. Taucher holten den Mann dann aus dem Wasser. Er wurde unterkühlt dem Rettungsdienst übergeben, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Vor Ort waren 36 Kräfte, darunter auch die Wasserwacht.

#Person_im_Wasser

Die @Berliner_Fw wurde um 22:30 zur Lutherbrücke in Moabit alarmiert. Eine Person konnte mit Hilfe unserer #Taucher in Sicherheit gebracht werden und wurde unterkühlt dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren 36 Kräften,darunter auch die Wasserwacht des @DRK. pic.twitter.com/7twDc5wiFu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 3, 2021

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail