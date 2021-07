Berlin-Reinickendorf: Mann niedergestochen - Täter auf der Flucht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 3. Juli.

Reinickendorf: Mann niedergestochen - Täter auf der Flucht

Am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf ist es am Freitag gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge stach im Zuge des Streits ein Mann dem anderen mit einem Messer in den Bauch. Dann flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren.

Mitte: E-Scooter-Fahrer von Tram erfasst

Der eingeklemmte E-Scooter ist unter der Tram zu sehen.

Foto: Peise

Ein Jugendlicher mit einem E-Roller hat am Freitagabend in Mitte bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wollte der Jugendliche die Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe der Spandauer Straße überqueren, übersah dabei jedoch eine Tram der Linie M4. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der E-Scooter unter der Straßenbahn eingeklemmt. Der Verletzte wurde noch am Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

