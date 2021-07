SEK stürmt Wohnung eines bekannten Rechtsextremisten

In der Wohnung des 73-jährigen Deutschen wurden diverse Nazisymbole beschlagnahmt. Wegen Verdachts auf Waffenbesitz war das SEK dabei.

Berlin. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Tasche stürmten am Freitagmorgen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Berliner Polizei (SEK) die Wohnung eines Rechtsextremisten in Pankow. Unterstützt wurde es von einer Einsatzhundertschaft der Polizei. Zuerst berichtete die "B.Z." Da der Tatverdächtige auch Waffen besitzen soll, kam das SEK zum Einsatz. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden und die Sicherung von Beweismitteln.

„Es lag der Anfangsverdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost. „Dieser Anfangsverdacht hat sich nach der erfolgreichen Durchsuchung auch bestätigt.“

In der Wohnung des 73-jährigen Deutschen an der Schönerlinder Straße in Buch wurden diverse Nazisymbole beschlagnahmt.

