In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 2. Juli.

In der Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg brannte am Abend ein Auto.

Wieder Auto-Brand in Kreuzberg

In der Franz-Klühs-Straße in Kreuzberg ist am Abend gegen 20 Uhr ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Fußgänger in Neukölln angefahren

In der Erkstraße in Neukölln wurde am Abend ein Fußgänger von einem Pkw angefahren.

Foto: Thomas Peise

In der Erkstraße in Neukölln ist am Abend gegen 20.45 ein Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Die Person kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus n ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Vollsperrung auf Abschnitt der A10 wegen Brückenarbeiten

Die Autobahn 10 wird im Berliner Norden von diesem Freitagabend (22 Uhr) an gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Brücke. Beide Richtungsfahrbahnen im Bereich des Autobahndreieckes Pankow sind bis zum Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) nicht befahrbar, wie das Unternehmen Havellandautobahn mitteilte. Es gebe eine Umleitungsstrecke, die ausgeschildert sei. Hintergrund ist der sechsstreifige Ausbau der A10 - eine viel befahrene Verkehrsachse.

Betroffen ist der Bereich am Dreieck Pankow in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) sowie die Strecke zwischen Dreieck Pankow und Barnim in Fahrtrichtung Rostock.

Christopher Street Day in Berlin genehmigt

Nach dem coronabedingten Ausfall großer Paraden im vergangenen Jahr soll der Christopher Street Day (CSD) dieses Jahr in Berlin stattfinden. Er sei für den 24. Juli geplant, gab der Veranstalter bekannt. Die Polizei bestätigte die Genehmigung. Nach Angaben des Veranstalters soll die diesjährige Demonstration unter dem Motto „Save our community - Save your pride“ eine Demo mit Protestzug-Charakter werden. Der Veranstalter teilte mit, dass die Demonstration, bei der 20.000 Teilnehmer erwartet werden, nur unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden könne.

Die Demonstrierenden wollen von der Leipziger Straße aus am Bundesrat und Brandenburger Tor vorbei in Richtung Siegessäule ziehen. Endstation sei an der Urania in Berlin-Schöneberg, eine Abschlusskundgebung soll es nicht geben. Erst am vergangenen Samstag demonstrierten unter dem Dach des „CSD Berlin Pride“ mehrere Tausend Menschen in drei Protestzügen.

