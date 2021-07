In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 1. Juli.

Schönefeld: Toter bei Arbeitsunfall auf Baustelle

Ein 20 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle für ein Büro- und Geschäftsgebäude in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) tödlich verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Mann mehrere Meter tief in einen Schacht gestürzt, teilte die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mit. Wiederbelebungsversuche von Mitarbeitern und Rettungskräften blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Unfallursache ermittelt das Landesamt für Arbeitsschutz.

Westend: Tatverdächtiger unter aufgebocktem Auto festgenommen

Ein mutmaßlicher Dieb lag in Westend noch unter dem aufgebockten Auto, als die Polizei kam. Der 25-Jährige wurde in der Nacht zum Donnerstag festgenommen. Wahrscheinlich sollte ein Katalysator ausgebaut werden. Zwei weitere Verdächtige seien unerkannt in einen nahen Wald geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit. Eine Anwohnerin der Tannenbergallee hatte demnach gegen 1.10 Uhr verdächtige Bohrgeräusche gehört und dann drei Männer beobachtet, die sich an einem geparkten Auto am Straßenrand zu schaffen machten. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten auch den Wagenheber und weitere Werkzeuge. Ermittelt wird nun wegen bandenmäßigen Diebstahls von Kraftfahrzeugen.

Neukölln: Laster überrollt Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Britz erlitt am Mittwochnachmittag ein Radfahrer schwere Verletzungen. Gegen 14 Uhr fuhr der 53 Jahre alte Mann auf dem Radweg der Buschkrugallee in Richtung Karl-Marx-Straße. Ein 48-Jähriger fuhr zeitgleich mit einer Sattelzugmaschine in gleiche Richtung. Als der Lkw nach rechts in die Grenzallee abbog, stieß er mit dem 53-Jährigen zusammen, der dadurch unter das Fahrzeug geriet und hierbei schwer verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen soll der Radfahrer bei für ihn angezeigtem rotem Ampellicht gefahren sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Grenzallee musste während der Unfallaufnahme bis 19 Uhr gesperrt bleiben.

Müggelheim: Rollerfahrerin fährt hupend durch Wohngebiet und flieht vor Polizei

Erfolglos war die Flucht einer Rollerfahrerin gestern Abend in Müggelheim. Die Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 36 bemerkte gegen 21 Uhr einen Motorroller in der Müggellandstraße. Da der Verdacht bestand, dass das Gefährt der Grund für mehrere Internetanzeigen wegen Lärmbelästigung sein könnte, stiegen die Einsatzkräfte aus und forderten mit erhobener Polizeikelle zum Anhalten auf. Mit nur leicht verminderter Geschwindigkeit hielt das Fahrzeug auf die beiden zu, so dass sie zur Seite treten mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Die Streifenbesatzung verfolgte nun das Moped mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch die Kirsteinstraße. Dort bog es nach links in den Hirseländerweg, um mit Vollgas weiterzufahren. Aufgrund der Fahrbahnverhältnisse – wegen des Regens war der unbefestigte und sandige Boden sehr aufgeweicht – kam die Fahrerin zwar ins Straucheln, konnte aber einen Sturz vermeiden. Kurz darauf brach sie jedoch die Flucht ab und stoppte den Roller. Die 29-Jährige entschuldigte sich für ihr Verhalten und gab sofort zu, keinen Führerschein zu besitzen sowie früher ohne Versicherungsschutz für den Motorroller unterwegs gewesen zu sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Gefährt beschlagnahmt. Die Frau erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie über 20 Lärmanzeigen, da sie mehrfach hupend durch die Wohnstraßen gefahren war.