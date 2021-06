Brandenburg L792: Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 30. Juni.

In Brandenburg ist ein Motorradfahrer an einer Landstraße tödlich verunglückt.

Brandenburg: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

Am Dienstagabend hat sich in Brandenburg ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Ein Autofahrer traf gegen 21.40 Uhr als erster am Unfallort an der Landstraße L792 zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde (Teltow-Fläming) ein und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Offenbar war der Motorradfahrer an einer Kurve gegen die Leitplanke gefahren. Nach den Spuren am Unfallort muss der Aufprall sehr stark gewesen sein. Die Maschine des Mannes wurde Dutzende Meter weit über die Straße geschleudert. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen sicherten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den Unfallort. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zum weiteren Hergang des Unfalls ist noch nichts bekannt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail