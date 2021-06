Tödlicher Unfall in Treptow-Köpenick: Lkw-Fahrer überrollt Seniorin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 30. Juni.

Treptow-Köpenick: Tödlicher Unfall - Lkw-Fahrer überrollt Seniorin

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Treptow-Köpenick ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, überrollte ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 11.20 Uhr beim Rangieren an einem Einkaufszentrum die Rentnerin. Die 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle in der Pablo-Neruda-Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 29-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen Mittag rückwärts in einer Lieferzone des Allende-Centers. Dabei erfasste der Wagen die Frau. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.

Meyenburg: Raser mit 206 km/h auf der B103 gestoppt

Auf der Bundesstraße 103 im brandenburgischen Meyenburg ist ein Raser mit 206 Stundenkilometern gestoppt worden. Erlaubt sind 100 km/h. Eine Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe habe den 33-Jährigen bereits am vergangenen Freitag aus dem Verkehr gezogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann muss mit einem dreimonatigem Fahrverbot und Bußgeld in Höhe von 1200 Euro rechnen. Die Polizei hatte einen anderen Wagen aus Plau kommend in Richtung Meyenburg verfolgt und war dann auf der Rückfahrt auf den Raser aufmerksam geworden.

Brandenburg: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

In Brandenburg ist ein Motorradfahrer an einer Landstraße tödlich verunglückt.

Foto: Morris Pudwell

Am Dienstagabend hat sich in Brandenburg ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Ein Autofahrer traf gegen 21.40 Uhr als erster am Unfallort an der Landstraße L792 zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde (Teltow-Fläming) ein und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Offenbar war der Motorradfahrer an einer Kurve gegen die Leitplanke gefahren. Nach den Spuren am Unfallort muss der Aufprall sehr stark gewesen sein. Die Maschine des Mannes wurde Dutzende Meter weit über die Straße geschleudert. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen sicherten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den Unfallort. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zum weiteren Hergang des Unfalls ist noch nichts bekannt.

58-Jähriger in Adlershof während der Deutschlandspiel-Übertragung schwer verletzt

Während der Übertragung der EM-Partie England-Deutschland in einem Spätkauf in Adlershof ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Mann habe ihm bei einem Streit ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 58-Jährige sei zu Boden gegangen, mit dem Kopf aufgeschlagen und bewusstlos geworden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wegen mehrerer Knochenbrüche operiert wurde. Der Täter sei geflüchtet.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 19.45 Uhr. Zu dem Zeitpunkt stand das Fußballspiel kurz vor dem Ende. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Übertragung und dem Streit gab, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Spandau: Polizei-Bewacher hatte Drogen im Motorroller

Bei einer Überprüfung eines Motorrollers beschlagnahmten Einsatzkräfte gestern Nachmittag in Falkenhagener Feld diverse Betäubungsmittel und nahmen zwei Personen vorläufig fest.

Als der mit zwei Männern besetzte Roller gegen 14.15 Uhr in der Falkenseer Chaussee bei einer Verkehrskontrolle überprüft wurde, nahmen die Einsatzkräfte Cannabisgeruch wahr. Im weiteren Verlauf erfolgten freiwillig gestattete Durchsuchungen der beiden 23-Jährigen, ihrer Taschen und des Topcase. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte im Topcase insgesamt 91 Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichen Drogen, zu denen das Duo angab, dass die Verkaufseinheiten ihnen nicht gehören würden. Der Roller sei erst kürzlich gekauft worden und man wusste nicht, was sich in dem Koffer befand.

Bei dem Fahrer beschlagnahmten die Polizisten zudem zwei Mobiltelefone. Er konnte nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Sein Mitfahrer hatte vier Handys und vier Szenetütchen bei sich, die wie auch rund 500 Euro beschlagnahmt wurden. Der 23-Jährige, bei dem es sich um einen Angestellten des Zentralen Objektsschutzes der Polizei Berlin handelt, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Auch er konnte die Polizeidienststelle nach Beendigung der Maßnahmen verlassen. Es wurden arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet und der Beschäftigte wird bis zum Abschluss der Maßnahmen mit anderen Aufgaben betraut.

Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Tempelhof-Schöneberg: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

In Lichtenrade erlitt gestern Vormittag ein junger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der 19-Jährige war mit seinem Bruder gegen 10 Uhr über den Zebrastreifen der Barnetstraße in Richtung Nuthestraße gelaufen. Dort wurde der Heranwachsende von einem Pkw erfasst, der von einer 87-Jährigen die Barnimstraße entlang in Richtung Schichauweg gesteuert wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Angefahrene erst auf die Motorhaube des Unfallfahrzeugs und anschließend gegen einen Metallpoller auf dem Gehweg geschleudert worden sein. Schwere, nicht lebensgefährliche Rumpf- und Beinverletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zogen, waren die Folge.

Mitte: Lastwagen verliert Ladung und verwandelt Straße in Biersee

Ein mit vollen Bierkästen beladener Lastwagen hat beim Abbiegen zwischen Mitte und Prenzlauer Berg große Teile seiner Ladung verloren. 30 bis 40 Kästen seien am Dienstagabend vom Anhänger gefallen, als der Fahrer mit dem Wagen auf die Otto-Braun-Straße fuhr, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Zahlreiche Flaschen zerbrachen. Scherben, Bierflaschen und Kästen erstreckten sich auf einer Fläche von bis zu 25 Quadratmetern entlang der Fahrbahn. Beamte in einem zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen halfen dabei, Kästen mit unbeschädigten Flaschen wieder aufzuladen und die Scherben zu beseitigen. Den Rest erledigte die Berliner Stadtreinigung.

Kreuzberg: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer - schwer verletzt

Gestern Vormittag erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg schwerste Beinverletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 9.35 Uhr der 54-jährige Fahrer mit einem Sattelzug den Mehringdamm in Richtung Mehringdammbrücke. Als der Lkw-Fahrer an der Kreuzung nach rechts in das Tempelhofer Ufer abbiegen wollte, fuhr er mit der rechten vorderen Fahrzeugfront gegen den 32 Jahre alten Radfahrer, der in der gleichen Richtung auf dem Radweg geradeaus den Mehringdamm befuhr.

Der 32-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und wurde in der Folge vom rechten vorderen Rad der Zugmaschine im Bereich der Beine überrollt. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten am Unfallort. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat bereits am Unfallort übernommen.

Neukölln: Zeuge verfolgt Fahrraddieb bis zur Festnahme

Ein aufmerksamer Passant hat gestern Abend einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Neukölln verfolgt und dessen Festnahme ermöglicht. Der 37-Jährige beobachtete gegen 19 Uhr einen Mann, der sich mit einem Bolzenschneider an einem Schloss eines in der Treptower Straße abgestellten Fahrrades zu schaffen machte. Nachdem der Verdächtige die Sicherung durchtrennt hatte, lief er mit dem Rad davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Dann stellte er den mutmaßlichen Dieb zur Rede, der daraufhin das Fahrrad abstellte und flüchtete. Die Einsatzkräfte konnten den 22-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, in der Nähe festnehmen und den Bolzenschneider beschlagnahmen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei überstellt, die die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls übernommen hat.

Brandenburg: Feuer in Lagerhalle sorgt für große Rauchwolke

Beim Brand einer Lagerhalle in Altglietzen (Märkisch-Oderland) hat sich eine große Rauchwolke gebildet. Die zuständige Feuerwehr-Leitstelle in Frankfurt (Oder) warnte or einer starken Rauchentwicklung. An der Bundesstraße B158 und in Altglietzen, das zu Bad Freienwalde (Oder) gehört, sei der Verkehr erheblich beeinträchtigt. Das Feuer war am Vormittag nach Angaben einer Sprecherin allerdings unter Kontrolle. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail