Brandenburg L792: Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 30. Juni.

In Brandenburg ist ein Motorradfahrer an einer Landstraße tödlich verunglückt.

Brandenburg: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

Am Dienstagabend hat sich in Brandenburg ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Ein Autofahrer traf gegen 21.40 Uhr als erster am Unfallort an der Landstraße L792 zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde (Teltow-Fläming) ein und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Offenbar war der Motorradfahrer an einer Kurve gegen die Leitplanke gefahren. Nach den Spuren am Unfallort muss der Aufprall sehr stark gewesen sein. Die Maschine des Mannes wurde Dutzende Meter weit über die Straße geschleudert. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen sicherten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den Unfallort. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zum weiteren Hergang des Unfalls ist noch nichts bekannt.

Mitte: Lastwagen verliert Ladung und verwandelt Straße in Biersee

Ein mit vollen Bierkästen beladener Lastwagen hat beim Abbiegen zwischen Mitte und Prenzlauer Berg große Teile seiner Ladung verloren. 30 bis 40 Kästen seien am Dienstagabend vom Anhänger gefallen, als der Fahrer mit dem Wagen auf die Otto-Braun-Straße fuhr, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Zahlreiche Flaschen zerbrachen. Scherben, Bierflaschen und Kästen erstreckten sich auf einer Fläche von bis zu 25 Quadratmetern entlang der Fahrbahn. Beamte in einem zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen halfen dabei, Kästen mit unbeschädigten Flaschen wieder aufzuladen und die Scherben zu beseitigen. Den Rest erledigte die Berliner Stadtreinigung.

Neukölln: Zeuge verfolgt Fahrraddieb bis zur Festnahme

Ein aufmerksamer Passant hat gestern Abend einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Neukölln verfolgt und dessen Festnahme ermöglicht. Der 37-Jährige beobachtete gegen 19 Uhr einen Mann, der sich mit einem Bolzenschneider an einem Schloss eines in der Treptower Straße abgestellten Fahrrades zu schaffen machte. Nachdem der Verdächtige die Sicherung durchtrennt hatte, lief er mit dem Rad davon. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Dann stellte er den mutmaßlichen Dieb zur Rede, der daraufhin das Fahrrad abstellte und flüchtete. Die Einsatzkräfte konnten den 22-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, in der Nähe festnehmen und den Bolzenschneider beschlagnahmen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei überstellt, die die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls übernommen hat.

