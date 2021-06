Fahrrad mit Anhänger gestohlen - Tatverdächtiger gesucht

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer derzeit noch unbekannten Person. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht vom 13. zum 14. März 2021 ein Grundstück der Bredowstraße in Moabit betreten und ein im Hausflur abgestelltes E-Bike der Marke Pegasus mit Hundetransportanhänger entwendet zu haben. Hierzu hatte er zuvor das Fahrradschloss gewaltsam geöffnet.





Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Person und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat bemerkt und kann sachdienliche Angaben machen?





Hinweise bitte an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 27 in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 - 227 627 bzw. - 227 700, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an eine jede andere Polizeidienststelle.