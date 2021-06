Niketown in Berlin: Kunden-Ansturm bei Präsentation - Polizei schreitet ein

Polizisten mussten am Montag den Schuhverkauf bei Niketown in Charlottenburg absichern. Ein Schuh-Enthusiast leistete Widerstand.

Berlin. Für einen neuen Sportschuh nehmen einige offenbar alles in Kauf - Handschellen, Anzeigen und sogar einen Aufenthalt im Krankenhaus. Am Montagmittag musste die Berliner Polizei in Charlottenburg anrücken. Gegen 11 Uhr hatten Mitarbeiter des Niketown-Sportgeschäfts an der Tauentzienstraße den Notruf gewählt, weil sie den starken Kundenandrang aufgrund der Vorstellung eines neuen Sportschuhs nicht mehr allein bewältigen konnten.

Mehrere Polizisten einer Einsatzhundertschaft unterstützten bei der Durchsetzung des Hausrechts und forderten die Anwesenden auf, sich in einer Reihe aufzustellen und das Geschäft geordnet zu betreten. Ein schuhverrückter Mann wiedersetzte sich diesen Anweisungen jedoch und stieß zweimal gegen den Oberkörper eines Beamten. Der Polizist brachte den 22-Jährigen mit Hilfe seiner Kollegen zu Boden und fesselte ihn. Erst dann beruhigte sich der Mann.

Niketown in Berlin: Mann zeigt Polizist an

Später brachte der Mann hingegen zur Anzeige, dass er von dem Polizisten zunächst verbal angegangen und dann von ihm und anderen Kollegen gewaltsam zu Boden gebracht worden sei. Während des Vorfalls habe er Faustschläge sowie einen Kniestoß erhalten.

Die Besatzung eines angeforderten Rettungswagens brachte den 21-Jährigen zur Versorgung erlittener Hämatome und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung im Amt dauern an.

